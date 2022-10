साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को तीसरे और अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच में 49 रन से हार का सामना करना पड़ा है. इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 228 रनों की विशाल चुनौती रखी थी लेकिन टीम इंडिया 178 रन ही बनाकर ढेर हो गई. इस मैच में भारतीय टीम की फील्डिंग के दौरान एक लम्हा ऐसा भी आया जब तेज गेंदबाज दीपक चाहर अपने साथी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज की एक गलती पर आपा खो बैठे और गालियां निकालने लगे.Also Read - IND vs SA: गेंदबाजो ने फिर लुटाए 200 से ज्यादा रन तो चिंतित हुए रोहित शर्मा, वर्ल्ड कप से पहले कह दी यह बात

अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल सिराज ने पारी के आखिरी ओवर में एक कैच को लपकने में चूक कर दी थी. यह कैच साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर का था, जिसे डीप स्केयर लेग पर खड़े सिराज ने लपक तो लिया लेकिन वह उसे लपके हुए सीमारेखा को ही छू गए, जिसके चलते चाहर को विकेट भी नहीं मिला और गेंद पर छक्का भी गिना गया. Also Read - आखिर किस जल्‍दबाजी में थे पंत-कार्तिक? हड़बड़ी में गंवाया विकेट, द्रविड़ ने यूं किया बचाव

Siraj didn't realise that he's about to touch the boundary, it was difficult too to control instantly at the moment, but Deepak Chahar abused him.🤢

it's easy to abuse & blame others to hide self's incompetency.#Siraj #deepakchahar #INDvsSAT20I pic.twitter.com/lYiGO77uvR

