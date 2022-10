क्रिकेट के खेल में मांकड़िंग अब फेयर प्ले के निययों में शामिल हो गया है. यानी अब कोई गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज क्रीज से बाहर देख ले तो उसे आउट कर सकता है. भारत के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने आज यह मौका ढूंढ भी लिया था, लेकिन उन्होंने आज यहां स्टब्स को आउट नहीं किया और शानदार अंदाज में एक चेतावनी देकर छोड़ दिया.Also Read - LIVE IND vs SA 3rd T20 Score: डीके के बाद सूर्यकुमार यादव भी आउट, पुछल्‍ले बल्‍लेबाजों से कैसे जीतेगा भारत?

इसके लम्हे के दौरान बल्लेबाज, गेंदबाज, फील्डरों समेत दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान थी. इंदौर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच यह वाकया तब घटा, जब 16वें ओवर की शुरुआत रहे थे तो ओवर की पहली ही गेंद पर दीपक ने ट्रिस्टन स्टब्स (13) को क्रीज से बाहर जाते देख लिया था.

उन्होंने वह गेंद फेंकी ही नहीं और उनके पास गिल्लियां बिखेरने का पूरा मौका था. इस सब से अनजान स्टब्स क्रीज से दूर जाते ही जा रहे थे. जब उन्हें अहसास हुआ तो उन्होंने क्रीज पर लौटने की कोशिश की.

Not Mankading!

The ever smiling and dashing Deepak Chahar maintains the rule, law, spirit, fairness, glory and beauty of cricket!

Respect ✊

#INDvSA #ICC2022 #BCCI #CricketTwitter #respect #chennaisuperkings #mankad pic.twitter.com/8pT4SXleEY

