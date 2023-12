IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे हैं. मोहम्मद शमी चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं जबकि दीपक चाहर ने वनडे सीरीज से हटने का फैसला किया है. दीपक चाहर ने बीसीसीआई को सूचित किया है कि वह परिवार में मेडिकल इमरजेन्सी के कारण आगामी वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. पुरुष चयन समिति ने उनके स्थान पर आकाश दीप को टीम में शामिल किया है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की वनडे टीम: रुतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (कप्तान) (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल। मुकेश कुमार, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, आकाश दीप

NEWS

Deepak Chahar withdrawn from the ODI series; Mohd. Shami ruled out of the Test series.

Details #TeamIndia | #SAvIND

— BCCI (@BCCI) December 16, 2023