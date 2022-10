IND vs SA Dream11 Team Prediction Today 3rd ODI in Delhi: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला मंगलवार को दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेला जाएगा. लखनऊ में हार के बाद रांची में शिखर धवन की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम ने सीरीज को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था. ऐसे में मंगलवार को भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमें मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने का प्रयास करेंगी. हालांकि दिल्‍ली में मौसम के मिजाज को समझें तो बीते दो दिन से लगातार हल्‍की बारिश जारी है. ऐसे में मंगलवार को क्‍या बारिश रुकेगी और मैच हो पाएगा, ये तो वक्‍त ही बताएगा.Also Read - IND vs SA- सीरीज के निर्णायक मैच पर बारिश का साया, T20 हो सकता है मैच

मेरी ड्रीम11 टीम (IND vs SA Dream11 Team Prediction Today ODI Match)

कप्‍तान: शुबमन गिल Also Read - रांची वनडे में हार पर बोले एडन मारक्रम: भारतीय गेंदबाजों ने हमें कोई मौका नहीं दिया

उपकप्‍तान: एडन मारक्रम Also Read - भारत बना वनडे का रन-चेज मास्‍टर, दर्ज की 300वीं जीत, जानें टी20 में क्‍या कहते हैं आंकड़े?

बल्‍लेबाज: इशान किशन, श्रेयस अय्यर, जानेमन मलान, डेविड मिलर

विकेटकीपर: क्विंटन डी कॉक

ऑलराउंडर: शार्दुल ठाकुर

गेंदबाज: कगिसो रबाडा, मोहम्‍मद सिराज, एनरिक नार्टजे

भारत के संभावित-11 (India Probable-11 Today)

शिखर धवन (कप्तान), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, शाहबाज अहमद, कुलदीप यादव और अवेश खान.

साउथ अफ्रीका के संभावित-11 (South Africa Probable-11 Today)

जानेमन मलान, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रीज़ा हेंड्रिक्स, एडन मार्कराम, डेविड मिलर, हेनरिक क्लासेन, वेन पार्नेल, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, ब्योर्न फोर्टुइन.

साउथ अफ्रीका की टीम मंगलवार को खेले जाने वाले मैच के बाद ऑस्‍ट्रेलिया के लिए फ्लाइट पकड़ेगी. टीम इंडिया की टी20 टीम पहले ही ऑस्‍ट्रेलिया पहुंच चुकी है. साउथ अफ्रीका और ऑस्‍ट्रेलिया में कंडीशन लगभग एक जैसी है. यही वजह है कि टेम्‍बा बावुमा की टीम भारत की तर्ज पर पहले ऑस्‍ट्रेलिया की कंडीशन में खुद को ढालने के लिए नहीं गई है.