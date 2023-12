IND vs SA, 3rd T20I: सूर्या के शतक और कुलदीप के पंजे से भारत ने SA को चटाई धूल, सीरीज 1-1 से बराबर

IND vs SA, 3rd T20I: भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे T20I में साउथ अफ्रीका को हराने के साथ ही सीरीज 1-1 से बराबरी पर समाप्त की. भारत की जीत के हीरो कप्तान सूर्यकुमार यादव और कुलदीप यादव रहे. सूर्यकुमार ने शानदार शतक जड़ा तो कुलदीप ने महज 17 गेंदों में 5 बल्लेबाजों को आउट कर नया रिकॉर्ड बना दिया. भारत ने पहले पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 201/7 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम महज 95 रनों पर ढेर हो गई.

सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही भारतीय टीम को सीरीज गंवाने से बचने के लिये यह मैच हर हालत में जीतना था. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिये भेजा. सूर्यकुमार ने 56 गेंद में सात चौकों और आठ छक्कों की मदद से 100 रन बनाये जो उनका चौथा T20 शतक है. वहीं युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 41 गेंद में 60 रन की पारी खेली. दोनों ने तीसरे विकेट के लिये 112 रन की साझेदारी की.

