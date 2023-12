IND vs SA, 3rd ODI: मेजबान साउथ अफ्रीका (South Africa) को तीसरे वनडे में 78 रनों से शिकस्त देने के साथ ही टीम इंडिया (Team India) ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. पहले वनडे में भारत ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी जबकि दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से जीत मिली थी.

इससे पहले संजू सैमसन के शतक की मदद से भारत ने अफ्रीका के खिलाफ आठ विकेट पर 296 रनों का स्कोर खड़ा किया. पहले बल्लेबाजी के लिये भेजी गई भारतीय टीम के लिये सैमसन ने 114 गेंद में 108 रन बनाये जबकि तिलक वर्मा ने 52 रन की पारी खेली. साउथ अफ्रीका के लिये बूरान हेंड्रिक्स ने तीन और नांद्रे बरगर ने दो विकेट लिये. भारत के स्कोर के जवाब में साउथ अफ्रीका 45.5 ओवरों में 218 रनों पर ढेर हो गई. अर्शदीप ने 9 ओवर में कुल 4 विकेट अपने नाम किए.

इस सीरीज की जीत के साथ ही केएल राहुल पूर्व कप्तान विराट कोहली के बाद साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए. इससे पहले T20I सीरीज 1-1 की बराबरी पर रही थी.

