IND vs SA: मैच में रोहित शर्मा के मैसेंजर बने ईशान किशन, फैन्स बोले- 'कबूतर'

कोलकाता. वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में शानदार लय में चल रही टीम इंडिया (Team India) ने रविवार को साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हराकर टूर्नामेंट में बाकी टीमों को थर्रा दिया है. भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में इकलौती ऐसी टीम है, जो अजेय बनी हुई है और उसने अपने सभी मैच एक तरफा अंदाज में जीते हैं. इस टूर्नामेंट की दूसरी बेहतरीन टीम साउथ अफ्रीका थी, जो इस मैच से पहले सिर्फ 1 ही मैच हारी थी.

ऐसे में उम्मीद थी कि ईडन गार्डेंस में दोनों टीमों का मुकाबला बराबरी का होगा लेकिन ऐसा हो न सका. इस बीच टीम इंडिया के ड्वेल्थ मैन (12वें खिलाड़ी) इस मैच में कुछ खास वजहों से चर्चा में बने हुए हैं. सोशल मीडिया पर फैन्स उन्हें कबूतर बोल रहे हैं क्योंकि वह टीम के लिए प्लेइंग XI से बाहर बैठकर भी यह शानदार काम कर रहे थे.

दरअसल भारत ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. भारत 6 ओवर में 60 रन पार था और 10 ओवर में उसका स्कोर 90 पार था. लेकिन इस दौरान उसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. पहला पावरप्ले खत्म होते ही यह समझ में आ गया कि आखिर कप्तान रोहित शर्मा यहां तेजी से रन क्यों बना रहे थे. कोलकाता की पिच बैटिंग के लिए मुश्किल थी, जहां बॉल रुककर आ रहा था.

साउथ अफ्रीकी स्पिनरों ने तब रनों पर अंकुश लगा दिया था. केशव महाराज और तबरेज शम्सी की जोड़ी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के पैरों में गेंद फेंक रही थी. अचानक से टीम इंडिया का रन रेट नीचे गिरने लगा था. रोहित यहां समझते थे कि अभी रन बनाने से ज्यादा महत्व विकेट बचाने का है और इसलिए वह ईशान किशन को अपना मैसेज देने समझाते दिखे. इस दौरान टीम के चीफ कोच राहुल द्रविड़ भी रोहित के साथ थे.

विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को कोच और कप्तान ने जो मैसेज दिया उसका असर भी साफ दिखाई दिया. दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम भरे शॉट्स नहीं खेले और पारी को संभालने का काम जारी रखा, जब एक बार दोनों सेट हो गए तो अय्यर ने अपने हाथ भी खोल दिए.

दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 134 रनों की साझेदारी की. श्रेयस अय्यर (77) 87 बॉल में 7 चौके और 2 छक्के जड़े वहीं विराट कोहली (101*) ने 121 बॉल में 10 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया और भारत का स्कोर 326 पहुंचा दिया.

इस बीच सोशल मीडिया पर फैन्स ईशान किशन को कबूतर बोल रहे हैं. फैन्स ने कहा कि रोहित ईशान को ऐसे तैयार कर रहे थे, जैसे पुराने जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी संदेश को भेजने के लिए कबूतर भेजे जाते थे वैसा ही रोल ईशान किशन यहां निभा रहे हैं.

Ishan Kishan the pigeon of Rohit Sharma and the indian 🤣. #INDvsSA pic.twitter.com/RC1mIrrX05

— Rohit Sharma FanClub (@TEJASH_264) November 5, 2023