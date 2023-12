IND vs SA: बर्थडे ब्वॉय कुलदीप यादव ने पंजे से साउथ अफ्रीका को किया पस्त, बनाया अनोखा रिकॉर्ड

IND vs SA, Kuldeep Yadav 5 wicket haul: भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने तीसरे T20I में मेजबान साउथ अफ्रीका की आधी टीम का शिकार करने के साथ ही इतिहास रच दिया. जोहान्सबर्ग में खेले गए इस अहम मुकाबले में कुलदीप ने महज 2.5 ओवरों में 17 रन देकर 5 बल्लेबाजों का शिकार किया जिससे साउथ अफ्रीका महज 95 रनों पर ढेर हो गई. दिलचस्प बात ये है कि कुलदीप ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर ये शानदार उपलब्धि हासिल की.

इससे पहले टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव के ऐतिहासिक शतक की बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रनों का स्कोर खड़ा किया. जवाब में मेजबान टीम 95 रन पर ढेर हो गई. इस तरह भारत ने 106 रनों से मुकाबला जीतते हुए सीरीज 1-1 से बराबर की. इस सीरीज का पहला मैच बारिश में धुल गया था. वहीं, दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने DRS से जीत हासिल की थी.

कुलदीप यादव ने अपने जन्मदिन पर T20I में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. T20I क्रिकेट के इतिहास में ये किसी भी गेंदबाज का बर्थडे पर सबसे अच्छा प्रदर्शन है. इससे पहले ये रिकॉर्ड वानिंदु हसरंगा के नाम दर्ज था.

मेन्स T20I में जन्मदिन पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी प्रदर्शन

