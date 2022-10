पहले दो मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया को तीसरे और आखिरी टी20I में 49 रन से हार का सामना करना पड़ा है. भारत ने दूसरा टी20 मैच जीतने के बाद ही केएल राहुल और विराट कोहली को आराम दे दिया था. इसके बाद अर्शदीप सिंह को भी कमर में खिंचाव के कारण प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं बनाया गया. इसके चलते साउथ अफ्रीका से मिली 228 रनों का टारगेट वह हासिल नहीं कर पाया.Also Read - Mohammad Siraj: एक गेंद पर निकाले दो विकेट, फिर भी लौटे खाली हाथ, जानें क्‍यों हुआ ऐसा?

228 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत (27) को ओपनिंग पर आजमाया. हालांकि भारतीय कप्तान रोहित (0) पर आउट हो गए. कुछ ही पलों बाद श्रेयस अय्यर (1) भी आउट होकर टीम की मुश्किल बढ़ाते दिखे. 4 रन पर भारत का स्कोर 2 विकेट था. रोहित शर्मा ने यहां नया दाव खेला और अब तक मैच फिनिशर की भूमिका निभा रहे दिनेश कार्तिक को नंबर 4 पर उतार दिया. Also Read - IND vs SA: दीपक चाहर ने जानबूझकर छोड़ा मांकड़िंग का मौका, ट्रिस्टन स्टब्स को यूं दी चेतावनी, देखें VIDEO

