गक्बेरहा (साउथ अफ्रीका)। पहला मैच बारिश की भेंट होने की वजह से भारत के युवा खिलाड़ियों के पास से T20 वर्ल्ड कपके लिये अपनी दावेदारी पुख्ता करने का एक मौका निकल गया लिहाजा भारतीय टीम प्रबंधन मंगलवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में मौसम साफ रहने की दुआ कर रहा होगा.

डरबन में रविवार को मैच में टॉस भी नहीं हो सका और दूसरे मैच में भी बारिश का पूर्वानुमान है. अब जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कपसे पहले भारत को इस प्रारूप में सिर्फ पांच मैच और खेलने हैं और टीम प्रबंधन के पास खिलाड़ियों को आजमाने के लिये बस इतने ही मैच बचे हैं. मौजूदा हालात में अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कपके लिये भारतीय टीम के चयन का मुख्य आधार आईपीएल होगा. चयनकर्ताओं ने इस सीरीज के लिये 17 सदस्यीय टीम चुनी थी और अब यह संभव नहीं लग रहा कि बाकी दो मैचों में सभी 17 खिलाड़ियों को मौका मिल सकेगा.

IPL में युवाओं को दिखाना होगा कमाल

वर्ल्ड कप के ठीक बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में शुभमन गिल टीम का हिस्सा नहीं थे. छह महीने बाद होने वाले T20 वर्ल्ड कपमें उनकी, सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह की जगह तो लगभग तय है. यशस्वी जायसवाल और रूतुराज गायकवाड़ ने रन बनाये हैं लेकिन अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप खेलते हैं तो इन दोनों युवाओं को आईपीएल में चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा.

