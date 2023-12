IND vs SA: संजू सैमसन ने डेब्यू के 8 साल बाद ठोका पहला इंटरनेशनल शतक

IND vs SA, 3rd ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में संजू सैमसन (Sanju Samson) ने सैकड़ा जड़ने के साथ ही इतिहास रच दिया. संजू ने 110 गेंदों पर 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया. 29 साल के संजू का इंटरनेशनल क्रिकेट में ये पहला शतक है. दिलचस्प बात ये है कि संजू ने डेब्यू के 8 साल पहला शतक ठोका है. बता दें, संजू ने साल 2015 में T20I क्रिकेट से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने 2021 में टीम इंडिया के लिए पहला वनडे मैच खेला था.

The wait is over! @IamSanjuSamson scores his first century for India and it has come off 110 balls in the decider at Paarl. https://t.co/nSIIL6gzER #TeamIndia #SAvIND pic.twitter.com/DmOcsNiBwC

— BCCI (@BCCI) December 21, 2023