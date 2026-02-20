Hindi Cricket Hindi

IND vs SA: अभिषेक शर्मा को रोकने के लिए स्पिन का जाल ही बुनेगा साउथ अफ्रीका, एडिन मार्करम या लिंडे हैं तैयार

भारत टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा. इससे पहले अब तक 3 बार 0 पर आउट हो चुके अभिषेक शर्मा अब स्पिन के खिलाफ कमजोर दिख रहे हैं.

T20 वर्ल्ड कप में भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) लगातार 3 बार 0 के स्कोर पर आउट हुए. टीम इंडिया उनके सस्ते में आउट होने के बावजूद टूर्नामेंट में अजेय बनी हुई है और उसने ग्रुप स्टेज में अपने चारों मैच में जीत दर्ज की है. लेकिन इस विस्फोटिक ओपनिंग बल्लेबाज को लेकिन टीम इंडिया चिंतित जरूर ही होगी. इस खिलाड़ी का खराब फॉर्म चर्चा का विषय बना हुआ है. इसका कारण या तो पेट के संक्रमण से उनका कमजोर होना है या फिर धीमे विकेट पर स्पिनरों के खिलाफ तकनीकी कमजोरी का उभरना है.

लेकिन जिन्होंने इस फॉर्मेट और इस खिलाड़ी को करीब से देखा है उनका कहना है कि ‘फॉर्म अस्थाई है, उनका आत्मविश्वास स्थाई’ है. अभिषेक का स्ट्राइक रेट 192 से ज्यादा का है लेकिन अचानक उनकी फॉर्म खराब हो गई जिसका मुख्य कारण पेट के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने के एक हफ्ते से भी कम समय बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में उनकी वापसी हो सकती है.

फिर धीमी पिचों ने भी उनकी मदद नहीं की है. अब तक टीम के एकजुट प्रयास ने पक्का किया है कि नतीजों पर कोई असर नहीं पड़े. लेकिन शनिवार से सुपर आठ चरण शुरु होने वाला है इसलिए यह जरूरी होगा कि उनका बल्ला चले. भारत सुपर 8 चरण के पहले मैच में 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा.

उनके पिछले आउट होने के तरीके को ध्यान से देखने के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान एडिन मारक्रम पावरप्ले के अंदर दोनों छोर से कागिसो रबाडा या लुंगी गिडी को गेंदबाजी कराने के बजाय खुद ऑफ-ब्रेक गेंदबाजी करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर जॉर्ज लिंडे से गेंदबाजी करने को कह सकते हैं.

सबसे छोटे फॉर्मेट में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है. अभिषेक का टी20 वर्ल्ड कप में अपना खाता नहीं खोल पाना चिंता की बात नहीं है. हो सकता है वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ या फिर इसके बाद चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ और कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में लय हासिल कर लें.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी के एक मशहूर बल्लेबाजी कोच ने लीग के दौरान अभिषेक के खिलाफ योजना बनाई और उनकी बल्लेबाजी का विश्लेषण किया. उनसे जब पूछा गया कि क्या टीमों ने आखिरकार अभिषेक की बल्लेबाजी को समझ लिया है तो उनका जवाब ‘नहीं’ था.

उन्होंने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, ‘बिलकुल नहीं. पहले मैच में डीप एक्स्ट्रा कवर पर वह खराब गेंद पर कैच हुए थे जो छह रन के लिए जा सकती थी. या फील्डर के बाएं या दाएं एक पैर से बाहर जाकर चौके के लिए जा सकती थी.’

अभिषेक के तीनों मैच में आउट होने के तरीके पर उन्होंने आगे कहा, ‘ऑफ-स्पिनर की अंदर आती गेंद पर बोल्ड होना, ना कि बाहर जाती हुई गेंद पर, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता. और मिड-ऑन पर कैच होना.’

उन्होंने कहा कि इस तरह आउट होने से पहले ऐसा कोई डेटा नहीं है जो यह बताए कि ऑफ-स्पिनर उन्हें हमेशा परेशान करते हैं. कोच ने कहा, ‘वह आम तौर पर ऑफ-स्पिन काफी अच्छा खेलते हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा है.’

हालांकि विकेटों का धीमा होना उनकी आउट होने का कारण बन सकता है क्योंकि उनके बल्ले की स्विंग बहुत तेज है, जिससे उन्हें तेज गेंदबाजों के मुफीद ट्रैक पर बहुत सफलता मिलती है. अभिषेक के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत से यह पहला चरण हैं, जहां उन्हें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

यहीं पर बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक का भूमिका अहम हो जाती है. अभिषेक के आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व को देखते हुए साफ लगता है कि वह कुछ निराशाओं से हिलने वाले नहीं हैं लेकिन उन्हें पता होगा कि भारत के टी20 वर्ल्ड कप अभियान का एक बड़ा हिस्सा उनकी शुरुआत पर निर्भर करता है.

