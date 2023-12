IND vs SA: 'पहले 7 से 10 दिन काफी मुश्किल थे', WC फाइनल की हार पर बोले कुलदीप

IND vs SA: जोहानिसबर्ग। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने कहा कि अपनी तेजी और उछाल के लिए मशहूर रहे साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के विकेट वर्तमान दौरे में स्पिनरों के भी अनुकूल हैं. कुलदीप ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 17 रन देकर 5 विकेट लिए. वह भुवनेश्वर कुमार के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 में अंतरराष्ट्रीय मैचों में दूसरी बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया.

अपना 29वां जन्मदिन मना रहे कुलदीप की शानदार गेंदबाजी से भारत ने यह मैच 106 रन से जीत कर तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर की. कुलदीप ने मैच के बाद कहा,‘‘यह मेरे लिए विशेष दिन बन गया. मैंने पांच विकेट लेने के बारे में कभी नहीं सोचा था. मैं केवल इतना चाहता था की टीम जीते जो कि अधिक महत्वपूर्ण है.’’

उन्होंने कहा,‘‘मैं अपनी गेंदबाजी को लेकर थोड़ा चिंतित था क्योंकि मैं कुछ दिनों बाद खेल रहा था और इसलिए मैं लय हासिल करना चाहता था. यह शानदार दिन था. गेंद अच्छी तरह से हाथ से छूट रही थी और परिस्थितियों से भी कुछ हद तक स्पिनरों को मदद मिल रही थी.’’

