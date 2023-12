India vs South Africa: सूर्यकुमार यादव ने क्या बताई भारत की हार की वजह, बोले- हम इसी अंदाज की बात करते हैं

नई दिल्ली: मंगलवार को गवेखा (Gqeberha) साउथ अफ्रीका ने भारत को दूसरे टी20 इंटरनैशनल (India vs South Africa) मैच में 5 विकेट (DLS) से हरा दिया. मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने साउथ अफ्रीकी टीम की खूब तारीफ की. यादव ने कहा कि उन्हें लगा था कि उनकी टीम ने अच्छा स्कोर बनाया है लेकिन जिस अंदाज में साउथ अफ्रीकी टीम ने बल्लेबाजी की वह कमाल की थी.

मैच प्रजेंटेशन के दौरान सूर्या ने कहा, ‘हमारी पारी के बाद मुझे लगा था कि यह स्कोर ठीक है. लेकिन जिस अंदाज में साउथ अफ्रीका ने पहले पांच-छह ओवर बल्लेबाजी की वह बेहतरीन था. उसी ने मैच हमसे दूर कर दिया.’

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले दो ओवर में उसके दोनों सलामी बल्लेबाज पविलियन लौट गए. यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल खाता भी नहीं खोल पाए. इसके बाद सूर्यकुमार यादव (56) और रिंकू सिंह (68) की फिफ्टी के दम पर भारत ने 19.3 ओवर में सात विकेट पर 180 रन बनाए. बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा. डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से साउथ अफ्रीका को 15 ओवर में 152 रन का लक्ष्य मिला. और उसने 13.5 ओवर में इसे हासिल कर लिया. इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते खेला नहीं जा सका था. आखिरी मुकाबला 14 दिसंबर को खेला जाएगा.

A solid fight from #TeamIndia but it was South Africa who won the 2nd #SAvIND T20I (via DLS Method).

We will look to bounce back in the third & final T20I of the series. 👍 👍

