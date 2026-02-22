By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs SA: साउथ अफ्रीका का कौन सा खिलाड़ी बन सकता है भारत के लिए खतरा, पूर्व तेज गेंदबाज ने बताया
T20 वर्ल्ड कप में रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें सुपर 8 स्टेज में अपना-अपना पहला मैच खेलने उतरेंगी. यह खिलाड़ी बन सकता है भारत के लिए खतरा...
टी20 वर्ल्ड कप में रविवार की शाम भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें अपने सुपर 8 अभियान की शुरुआत करेंगी. दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच खेलने उतरेंगी. दोनों ही टीमें अभी तक टूर्नामेंट में अजेय बनी हुई है. साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच टाई खेला था लेकिन उसे डबल सुपर ओवर में जीत अपने नाम की थी. ऐसे में दोनों टीमों में से आज किसी का अजेय अभियान आज टूटेगा. भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के इस खिलाड़ी से चेताया है कि वह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है. आरोन ने कहा कि भारतीय टीम को एडिन मार्करम से संभलकर रहने की जरूरत है.
वरुण आरोन ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, ‘एडिन मार्करम खतरनाक बल्लेबाज हैं. उनके पास जसप्रीत बुमराह का मुकाबला करने की टेक्निक है. नई गेंद से बुमराह और हार्दिक भी शानदार फॉर्म में हैं.’
⏳#TeamIndia is all set and ready for #INDvSA #T20WorldCup | #MenInBlue pic.twitter.com/ITVpUg9e9k
— BCCI (@BCCI) February 21, 2026
मार्करम T20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. अब तक 4 मैचों की 4 पारियों में 59.33 के औसत और 187.36 के स्ट्राइक रेट से वह 178 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले हैं.
मार्करम ने भारत के खिलाफ 15 टी20 मैचों की 14 पारियों में 2 अर्धशतक लगाते हुए 327 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 131 से ऊपर है. वहीं, सर्वाधिक स्कोर 61 है.
Team that runs together, is together
That moment when the Support Staff joined the run #TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCup https://t.co/jkApy1sBQV
— BCCI (@BCCI) February 21, 2026
भारत की प्लेइंग XI को लेकर भी आरोन ने सुझाव देते हुए कहा कि कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, ‘साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मैं वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने के बारे में सोच सकता हूं. उनके पास रयान रिकेल्टन, क्विंटन डि कॉक और डेविड मिलर जैसे शानदार बल्लेबाज हैं. ऐसे में एक अतिरिक्त ऑफ-स्पिनर टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है.’
भारतीय टीम को मार्करम के अलावा डि कॉक, रिकल्टन और मिलर से भी सावधान रहना होगा. सभी बल्लेबाज फॉर्म में हैं और टीम के लिए खतरा बन सकते हैं. इन भी खिलाड़ियों को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने का अनुभव भी है.
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बेहद रोमांचक मैच खेला जाने वाला है. ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों ने एक भी मैच नहीं गंवाया. ऐसे में सुपर-8 की शुरुआत भी भारत और साउथ अफ्रीका जीत के साथ करना चाहेंगी.
