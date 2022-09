भारत दौरे पर आई साउथ अफ्रीका टीम ने तिरुवनंतपुरम में आज से शुरू हुई टी20 सीरीज में निराशाजनक शुरुआत की है. मैच की शुरुआत में ही यह टीम औंधे मुंह गिर गई. पहले ही ओवर में कप्तान टेंबा बवूमा (Temba Bavuma) अपना खाता खोले बगैर बोल्ड हो गए और इसके बाद अगले ओवर में अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) की स्विंग ने ऐसी आग उगली कि एक ही ओवर में तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) और डेविड मिलर (David Miller) जैसे बड़े नाम भी यहां फ्लॉप रहे. इस फ्लॉप शो के चलते साउथ अफ्रीका की टीम भारत के सामने सिर्फ 107 रन का साधारण सा लक्ष्य रख पाई है.Also Read - IND vs SA 1st T20, LIVE Score: कगिसो रबाडा ने रोहित शर्मा को किया चलता, भारत ने गंवाया पहला विकेट

मैच की शुरुआत में भारत ने टॉस जीता और यहां पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. टीम इंडिया ने यहां अपने फ्रंट लाइन तेज गेंदबाजों को आराम दिया था और भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह इस मैच में नहीं खेल रहे थे. ऐसे में जिम्मेदारी युवा दीपक चाहर और अर्शदीप सिंह पर थी. लेकिन दोनों ने ऐसा कमाल दिखाया कि भारत को अपने फ्रंटलाइन तेज गेंदबाजों की बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस हुई. Also Read - हम गेंदबाज से हर टी20 में अच्छा करने की उम्‍मीद रखते हैं, ये संभव नहीं: सबा करीम

