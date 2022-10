भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें रविवार को गुवाहटी के बारासपारा स्टेडियम में खेल रही थीं. इस दौरान मैच की दूसरी पारी जारी थी और तीसरे ओवर की शुरुआत में स्टेडियम के एक हिस्से की फ्लड लाइट बंद हो गई. इस दौरान साउथ अफ्रीका के XIIth मैन तबरेज शम्सी अपने बल्लेबाजों के लिए ड्रिंक्स लेकर मैदान पर पहुंचे थे.Also Read - SKY की फॉर्म को बचाने के लिए रोहित शर्मा चलेंगे यह चाल, पस्त हो जाएगा पाकिस्तान

कुछ ही पलों में वहां भारतीय टीम के XIIth मैन युजवेंद्र चहल भी वहां पहुंच गए और उन्होंने यहां आते ही शम्सी के पीछे से एक लात धर दी, जिस पर वह भी चौंक गए.

हालांकि चहल ने यह काम मजाक में किया था. जब चहल ड्रिंक्स लेकर मैदान पर पहुंचे तो वहां पहले से ही भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत, क्विंटन डिकॉक और एडिन मार्करम आपस में बात कर रहे थे, जिसमें तबरेज शम्सी भी शामिल हो गए.

Yuzi bhai What is this behaviour 😂🤣 #INDvsSA pic.twitter.com/M0KiZOTTs3

— Roshmi 🇮🇳 (@cric_roshmi) October 2, 2022