IND vs SL: दूसरे वनडे में नहीं खेल रहे युजवेंद्र चहल, BCCI ने बताई वजह!

भारत और बांग्लादेश (IND vs BAN) की टीमें आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दूसरा वनडे मैच खेल रही हैं. श्रीलंका ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. भारतीय टीम इस मैच में एक बदलाव के साथ मैदान में उतरी है, जबकि श्रीलंका ने भी दो बदलाव किए हैं. स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) इस मैच में नहीं खेल रहे हैं. पिछले वनडे में फील्डिंग के दौरान उन्हें कंधे में चोट लगी थी और वह इससे उबर नहीं पाए हैं.

चहल के दाएं कंधे में दर्द है और इसके चलते वह इस वनडे से बाहर हैं उनकी जगह कप्तान रोहित शर्मा ने चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को टीम में जगह दी है. इसके अलावा श्रीलंका की अगर बात करें तो उसने भी इस मैच में दो बदलाव किए हैं.