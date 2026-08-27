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IND vs SL: जीत के मुहाने पर टीम इंडिया, आज बारिश न बन जाए विलेन! टेस्ट ड्रॉ हुआ तो WTC में भारत को झटका

फॉलोऑन कर रही श्रीलंका ने 229 रन जोड़ने तक 6 विकेट गंवा दिए हैं. वह भारत से अभी 16 रन ही आगे है. टीम इंडिया का मैच दबदबा दिख रहा है. इस बीच वह इंद्र देव से रहम चाहेगी.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 27, 2026, 8:04 AM IST
Rain Chances in Colombo IND vs SL IANS
भारत vs श्रीलंका, कोलंबो टेस्ट 5वें दिन के मौसम का हाल @IANS

कोलंबो टेस्ट में गुरुवार को 5वें और अंतिम दिन का खेल खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम जीत के मुहाने पर पहुंच गई है. उसने मैच के चौथे दिन की शुरुआत में श्रीलंका को पहली पारी में 290 रनों पर ऑल आउट कर फॉलोऑन के लिए मजबूर किया था. श्रीलंका ने दूसरी पारी में कुछ संघर्ष जरूर दिखाया लेकिन शाम होते-होते उसकी पकड़ एक बार फिर कमजोर हो गई और दिन का खेल खत्म होने तक उसने 6 विकेट गंवाकर 229 रन जोड़ लिए हैं. वह भारत से अभी 16 रन ही आगे निकली है, जबकि उसके 4 विकेट बाकी हैं. ऐसे में भारतीय टीम को यहां से जीत की सुगंध तो आ रही है लेकिन आज कोलंबो के आसमान पर छाए हुए बादल उसकी चिंता बढ़ा रहे हैं.

भारतीय टीम सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है. ऐसे में सीरीज जीत को लेकर उसे चिंताएं नहीं हैं लेकिन उसे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC WTC 2025-27) के फाइनल में जगह बनाने के लिए अपने समीकरण तलाशने हैं. टीम इंडिया अगर यह टेस्ट जीत के साथ खत्म करती है तो वह ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियशिप 2025-27 की रैंकिंग में चौथे स्थान पर आ जाएगी. फिलहाल वह चौथे स्थान पर मौजूद बांग्लादेश से भी पीछे है. अगर भारत कोलंबो टेस्ट ड्रॉ पर खत्म करता है तो वह इस अंक तालिका में 5वें स्थान पर ही रहेगा. वहीं अगर वह जीत के साथ यहां से विदा लेता है तो इस रैंकिंग में भी वह चौथे पायदान पर पहुंच जाएगा.

और पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड करेंगे सुपर 8 राउंड की शुरुआत- क्या है कोलंबो की पिच और मौसम का हाल- हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

इस टेस्ट के बाद भारत के पास 7 टेस्ट मैच और बचेंगे. इस कड़ी में उसे 2 टेस्ट न्यूजीलैंड के घर जाकर खेलने हैं, जबकि शेष 5 टेस्ट मैचों के लिए वह ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा. कोलंबो टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत दिख रही है. ऐसे में उसका मुकाबला अब श्रीलंका के बल्लेबाजों से ज्यादा कोलंबों के आसमान से भी होगा. गुरुवार को यहां का मौसम बारिश से भरा हुआ दिख रहा है.

मौसम वेबसाइट एक्यूवेदर की रिपोर्ट की मानें तो कोलंबो में गुरुवार (27 अगस्त 2026) के मौसम का हाल भारतीय टीम के लिहाज से कुछ चिंताजनक है. आज दिन भर यहां बारिश और बादल छाए रहने के आसार दिख रहे हैं. वेबसाइट का अनुमान है कि सुबह 9 बजे से बारिश शुरू होगी, जो अगले 3 घंटों तक जारी रह सकती है.

इसके बाद लंच के समय के बाद दोपहर के खेल का जो निर्धारित समय है, तब भी बादल छाए रहेंगे और बारिश खेल में व्यवधान डालने के लिए आती रहेगी. शाम के सत्र में भी लगातार बारिश होने के आसार हैं. शाम 5 बजे के करीब बारिश से कुछ राहत के आसार हैं. दिन भर मौसम में नमी बनी रहेगी और हवा में नमी का यह स्तर 84 फीसदी तक होगा.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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