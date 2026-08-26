EnglishHindi

IND vs SL: सोनल दिनुशा के शतक के बावजूद 290 पर ऑलआउट श्रीलंका, भारत ने दिया फॉलोऑन

पहली पारी में फॉलोऑन नहीं टाल पाई श्रीलंका दूसरी पारी में भारत को जोरदार टक्कर देने की कोशिश करती दिख रही है. लंकाई टीम को पसिंदु सूरियाबंदारा से उम्मीद है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 26, 2026, 2:44 PM IST
Sri Lanka Colombo Test
कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को मिला फॉलोऑन @IANS
  • कोलंबो टेस्ट में 290 रनों पर सिमटी श्रीलंका की पहली पारी
  • फॉलोऑन टालने से 13 रन पीछे रह गई मेजबान टीम
  • दूसरी पारी में श्रीलंका दिखा रहा अच्छा संघर्ष
  • पहली पारी में 80 रन बनाने वाले पसिंदु सूरियाबंदारा शतक की ओर

कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई. वह भारत की पहली पारी 503/9d के जवाब में उतरी थी और उसे फॉलोऑन टालने के लिए 303 रन बनाने थे. भारत को पहली पारी के आधार पर 213 रनों की बढ़त मिली तो उसने मेजबान टीम को फॉलोऑन दे दिया. दूसरी पारी में भी श्रीलंका ने पहला विकेट सिर्फ 5 के स्कोर पर ही गंवा दिया था, जबकि 63 के कुल स्कोर पर दूसरे ओपनर कामिल मिशारा (32) रवींद्र जडेजा का शिकार बने.

दूसरी पारी में श्रीलंका कर रहा फाइट

इसके बाद पसिंदु सूरियाबंदारा (85*) और कमिंदु मेंडिस (55) ने तीसरे विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी भारत को कुछ परेशान करने की कोशिश की. हालांकि यह जोड़ी भारत के लिए सिरदर्द बनती इससे पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने मेंडिस कप्तान गिल के हाथों आउट कर टीम को तीसरी सफलता दिला दी. इस बीच सूरियाबंदारा शतक की ओर बढ़ते दिख रहे हैं.

और पढ़ें: SL Vs IND: मानव सुथार की घूमती गेंदों पर बेबस श्रीलंकाई बल्लेबाज, मैच में 10 विकेट लेकर लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

सीरीज में 1-0 से आगे है भारत

भारतीय टीम 2 टेस्ट की इस सीरीज में पहले ही 1-0 की बढ़त बना चुकी है और वह यहां मेजबान का क्लीन स्वीप कर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC WTC 2025-27) के फाइनल में पहुंचने के अपने समीकरण टटोल रही है. इससे पहले कोलंबो टेस्ट मैच के चौथे दिन श्रीलंका ने 8 विकेट पर 265 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया. उसके आखिरी दोनों विकेट 25 रन जोड़ कर गिर गए और पूरी टीम 290 रन पर सिमट गई.

पहली पारी में सोनल दिनुशा का शतक

चौथे दिन का मुख्य आकर्षण सोनल दिनुशा का शतक रहा. तीसरे दिन 85 रन पर नाबाद लौटे दिनुशा ने बेहतरीन शतक लगाया. वह 162 गेंदों पर 3 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 103 रन बनाकर आउट हुए. सीरीज में दिनुशा का यह दूसरा शतक है. इसके पहले पसिंदु सूरियाबंदारा ने तीसरे दिन 80 रन की पारी खेली थी.

प्रसिद्ध-मानव ने उखाड़े 3-3 विकेट

चौथे दिन श्रीलंका के दोनों विकेट अपना पहला टेस्ट खेल रहे सारांश जैन के खाते में गए. सारांश ने दिनुशा के अलावा लाहिरु कुमारा का विकेट लिया. इसके अलावा, प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 और सिराज-जडेजा ने 1-1 विकेट लिए. खबर लिखे जाने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 47 ओवर का खेल पूरा होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 185 रन बना लिए हैं. पसिंदु सूरियाबंदारा (86)और कप्तान धनंजय डी सिल्वा (4*) रन बनाकर खेल रहे हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.