IND vs SL: सोनल दिनुशा के शतक के बावजूद 290 पर ऑलआउट श्रीलंका, भारत ने दिया फॉलोऑन

पहली पारी में फॉलोऑन नहीं टाल पाई श्रीलंका दूसरी पारी में भारत को जोरदार टक्कर देने की कोशिश करती दिख रही है. लंकाई टीम को पसिंदु सूरियाबंदारा से उम्मीद है.

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कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को मिला फॉलोऑन @IANS

कोलंबो टेस्ट में 290 रनों पर सिमटी श्रीलंका की पहली पारी

फॉलोऑन टालने से 13 रन पीछे रह गई मेजबान टीम

दूसरी पारी में श्रीलंका दिखा रहा अच्छा संघर्ष

पहली पारी में 80 रन बनाने वाले पसिंदु सूरियाबंदारा शतक की ओर

कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई. वह भारत की पहली पारी 503/9d के जवाब में उतरी थी और उसे फॉलोऑन टालने के लिए 303 रन बनाने थे. भारत को पहली पारी के आधार पर 213 रनों की बढ़त मिली तो उसने मेजबान टीम को फॉलोऑन दे दिया. दूसरी पारी में भी श्रीलंका ने पहला विकेट सिर्फ 5 के स्कोर पर ही गंवा दिया था, जबकि 63 के कुल स्कोर पर दूसरे ओपनर कामिल मिशारा (32) रवींद्र जडेजा का शिकार बने.

दूसरी पारी में श्रीलंका कर रहा फाइट

इसके बाद पसिंदु सूरियाबंदारा (85*) और कमिंदु मेंडिस (55) ने तीसरे विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी भारत को कुछ परेशान करने की कोशिश की. हालांकि यह जोड़ी भारत के लिए सिरदर्द बनती इससे पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने मेंडिस कप्तान गिल के हाथों आउट कर टीम को तीसरी सफलता दिला दी. इस बीच सूरियाबंदारा शतक की ओर बढ़ते दिख रहे हैं.

सीरीज में 1-0 से आगे है भारत

भारतीय टीम 2 टेस्ट की इस सीरीज में पहले ही 1-0 की बढ़त बना चुकी है और वह यहां मेजबान का क्लीन स्वीप कर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC WTC 2025-27) के फाइनल में पहुंचने के अपने समीकरण टटोल रही है. इससे पहले कोलंबो टेस्ट मैच के चौथे दिन श्रीलंका ने 8 विकेट पर 265 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया. उसके आखिरी दोनों विकेट 25 रन जोड़ कर गिर गए और पूरी टीम 290 रन पर सिमट गई.

पहली पारी में सोनल दिनुशा का शतक

चौथे दिन का मुख्य आकर्षण सोनल दिनुशा का शतक रहा. तीसरे दिन 85 रन पर नाबाद लौटे दिनुशा ने बेहतरीन शतक लगाया. वह 162 गेंदों पर 3 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 103 रन बनाकर आउट हुए. सीरीज में दिनुशा का यह दूसरा शतक है. इसके पहले पसिंदु सूरियाबंदारा ने तीसरे दिन 80 रन की पारी खेली थी.

प्रसिद्ध-मानव ने उखाड़े 3-3 विकेट

चौथे दिन श्रीलंका के दोनों विकेट अपना पहला टेस्ट खेल रहे सारांश जैन के खाते में गए. सारांश ने दिनुशा के अलावा लाहिरु कुमारा का विकेट लिया. इसके अलावा, प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 और सिराज-जडेजा ने 1-1 विकेट लिए. खबर लिखे जाने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 47 ओवर का खेल पूरा होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 185 रन बना लिए हैं. पसिंदु सूरियाबंदारा (86)और कप्तान धनंजय डी सिल्वा (4*) रन बनाकर खेल रहे हैं.