भारत vs श्रीलंका- गॉल टेस्ट जीतकर अब टीम इंडिया की कोलंबों पर निगाहें, यहां कैसा है रिकॉर्ड?

कोलंबो के मैदान पर भारत का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है. इस मैदान पर यह उसका 10 टेस्ट मैच होगा. पिछली हार टीम ने 2017 में मेजबान टीम को पारी से हराया था.

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गॉल टेस्ट के दौरान जश्न मनाते भारतीय खिलाड़ी @BCCI/X

कोलंबो के SSC मैदान पर अब तक भारत ने खेले हैं 9 टेस्ट

यहां अब तक 3 टेस्ट जीते, जबकि 2 में मिली हार

पिछली बार 2017 में खेला था भारत, श्रीलंका को पारी से दी थी हार

भारत को रवींद्र जडेजा से होगी अपना प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त (रविवार) से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) मैदान पर खेला जाएगा. सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी भारतीय टीम दूसरे टेस्ट को जीतकर श्रीलंका का सूपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. कोलंबो के इस मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड मिलाजुला रहा है. भारत ने 1985 से लेकर अब तक इस मैदान पर कुल 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को 3 में जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, 4 टेस्ट मैचों का अंत ड्रॉ के रूप में हुआ है. हालांकि, इस ग्राउंड पर खेले गए आखिरी टेस्ट में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा था.

रवींद्र जडेजा होंगे एक्स फैक्टर

साल 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में खेलते हुए टीम इंडिया ने श्रीलंका को एक पारी और 53 रनों से हराया था. इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 622 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की थी और श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने पर भी मजबूर किया था. रवींद्र जडेजा ने इस टेस्ट में कुल 7 विकेट अपने नाम करने के साथ-साथ नाबाद अर्धशतकीय पारी भी खेली थी. भारतीय टीम को एक बार फिर इस सीनियर ऑलराउंडर से अपना 9 साल पुराना प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद होगी.

गॉल टेस्ट में मेजबान टीम को हराकर आया है भारत

सीरीज के पहले टेस्ट में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा. शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 165 रनों से हराया. भारत से मिले 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में श्रीलंका की पूरी टीम महज 206 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. भारत की ओर से गेंदबाजी में मानव सुथार की घूमती गेंदों का जादू जमकर चला और उन्होंने दोनों पारियों में कुल मिलाकर 10 विकेट निकाले. मानव ने पहली पारी में 4 और दूसरी इनिंग में छह विकेट झटके.

फुल फॉर्म में दिख रही है इंडिया

वहीं, बल्लेबाजी में देवदत्त पडिक्कल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 167 और 44 रनों की यादगार पारियां खेलीं. पडिक्कल को उनकी उम्दा पारियों के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. इस जीत के साथ ही भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC 2025-27) के फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को भी जिंदा रखा है.

(एजेंसी: आईएएनएस)