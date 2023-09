कोलंबो: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने श्रीलंका के खिलाफ (IND vs SL) एशिया कप (Asia Cup 2023) के मुकाबले के बाद कहा कि वह वाकई इस तरह की पिचों पर खेलना चाहते थे. वह देखना चाहते थे कि आखिर यहां खेलकर उनकी टीम क्या लक्ष्य हासिल कर सकती है. मंगलवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर हुए मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को मात देकर 11वीं बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई है. धीमी और टर्न ले रही इस पिच पर दोनों टीमों के स्पिनर्स ने दम दिखाया.

भारत ने श्रीलंका को 41 रन से हराकर सुपर 4 में लगातार दूसरी जीत हासिल की. भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अच्छी शुरुआत के बावजूद भारतीय टीम बड़ा स्कोर हासिल नहीं कर सकी. शुभमन गिल और रोहित ने पहले विकेट के लिए 80 रन की पार्टनरशिप की लेकिन इसके बाद श्रीलंकाई स्पिनर्स का जादू चला और भारतीय टीम 213 रन पर ऑल आउट हो गई. हालांकि स्पिनर्स के लिए मददगार पिच पर भारत के खिलाड़ियों ने भी दम दिखाया. और कुलदीप यादव के चार विकेट की मदद से भारत ने श्रीलंका को 172 पर ऑल आउट कर दिया.

इसे भी पढ़ें- Asia Cup के फाइनल में टीम इंडिया, पाकिस्तान पर बाहर होने का खतरा

भारतीय टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी. और 49.1 ओवर में ही ऑल आउट हो गई. वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत के खिलाफ किसी टीम के स्पिनर्स ने सभी 10 विकेट अपने नाम किए. लेकिन रोहित का मानना है कि इस तरह की पिचों पर खेलकर वह अपनी टीम को परखना चाहते हैं. 20 साल के बाएं हाथ के स्पिनर दुनिथ वेलालगे ने पांच और असालंका ने चार विकेट अपने नाम किए. महीश तीक्ष्णा को एक कामयाबी मिली.

श्रीलंका पर जीत के बाद भारतीय कप्तान ने कहा, ‘यह एक अच्छा मैच था. हमारे लिए दबाव मे इस तरह के मैच खेलना फायदेमंद है. इससे हमारे खेल के कई आयामों को परखा जाता है. हम बेशक इस तरह की पिचों पर खेलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हम क्या हासिल कर सकते हैं.’

इसे भी पढ़ें- भारत ने रोका श्रीलंकाई शेरों का विजयरथ, देखिए मैच की टॉप-5 बड़ी बातें

हार्दिक पंड्या के प्रदर्शन पर भी कप्तान काफी खुश दिखे. मैच में हार्दिक ने 5 ओवर किए. इस पिच पर स्पिनर्स के लिए काफी मदद खी लेकिन हार्दिक ने लगातार रफ्तार और लय के साथ गेंदबाजी की और 14 रन देकर एक विकेट भी हासिल किए. रोहित ने अपने इस ऑलराउंडर के खेल पर कहा, ‘बीते करीब दो साल से हार्दिक ने अपनी गेंदबाजी पर काफी काम किया है. और जिस तरह का स्पेल उन्होंने डाला उसे देखकर खुशी हो रही है.’