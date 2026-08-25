IND vs SL: कोलंबो टेस्ट- श्रीलंका पर फॉलोऑन का खतरा, मेजबानों के क्लीन स्वीप पर भारत की नजर

पहली पारी में भरात के 503/9 के जवाब में श्रीलंका की टीम ने 8 विकेट खोकर 265 रन बना लिए हैं. फॉलोऑन टालने के लिए उसे अभी 39 रनों की दरकार है.

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कोलंबो टेस्ट में मानव सुथार (सेंटर में) पीछे कप्तान शुभमन गिल (तस्वीर @IANS)

IND vs SL Colombo Test Day 3 Match Report: श्रीलंका के खिलाफ सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC) में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन तक भारत ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. मेहमान टीम ने अपनी पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की, जिसके जवाब में श्रीलंकाई टीम दिन की समाप्ति तक 8 विकेट गंवाकर 265 रन बना पाई है. यहां से उसे फॉलोऑन बचाने के लिए 39 रन की दरकार है.टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की थी.

श्रीलंका ने मंगलवार को 8/2 के स्कोर से पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया. तीसरे दिन 35 के कुल स्कोर पर कामिल मिशारा (19) के रूप में टीम को तीसरा झटका लगा, जो दिन का पहला झटका था. यहां से पसिंदु सूरियाबंदारा ने कप्तान धनंजय डी सिल्वा के साथ चौथे विकेट के लिए 87 रन जोड़कर टीम को 122 के स्कोर तक पहुंचाया.

मेंडिस 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टीम ने 173 के स्कोर तक अपने 7 विकेट खो दिए. यहां से सोनल दिनुशा ने मोर्चा संभाला. उन्होंने केशरा नुवानथा के साथ 8वें विकेट के लिए 57 रन जुटाए. नुवानथा 18 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सोनल ने लाहिरू कुमार (नाबाद 8) के साथ नौवें विकेट के लिए 35 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा है. फिलहाल सोनल 137 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 85 रन बानकर नाबाद हैं.

भारत के लिए इस पारी में मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को 1-1 विकेट हाथ लगा. इससे पहले भारत ने देवदत्त पडीक्कल (117) और ध्रुव जुरेल (115*) के शानदार शतकों और शुभमन गिल (50) और ऋषभ पंत (63) के अर्धशतकों की बदौलत 503/9 के कुल स्कोर पर अपनी पारी घोषित की थी.

मेजबान श्रीलंका की तरफ से असिथा फर्नांडो ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि प्रभात जयसूर्या और केशरा नुवानथा को 2-2 विकेट हाथ लगे. एक विकेट लाहिरू कुमारा के हाथ लगा था. मेजबान टीम यहां से अपनी हार टालने का रास्ता तलाश में है.

(एजेंस इनपुट्स के साथ)