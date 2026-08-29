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IND vs SL: कोच गौतम गंभीर ने श्रीलंका के इस खिलाड़ी को दिल से किया सलाम, बोले- बेहतरीन प्रदर्शन

श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम मेजबान टीम के क्लीन स्वीप के करीब खड़ी थी लेकिन सोनल दिनुशा ने भारत के जबड़े से जीत छीन ली.

Written by: Arun Kumar
Published: August 29, 2026, 12:46 PM IST
Gautam Gambhir Coach
गौतम गंभीर @X.com/

कहते हैं कि कामयाबी का असल मजा तब है, जब आपका विपक्षी भी आपकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाए. भारत और श्रीलंका के बीच हाल में संपन्न 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में श्रीलंकाई युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा का प्रदर्शन ऐसा ही रहा. अपने दम पर कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका की हार टालने वाले दिनुशा ने 4 पारियों में 3 शतक और 1 अर्धशतक लगाया. सोनल दिनुशा के यादगार प्रदर्शन की भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने जमकर प्रशंसा की है.

गंभीर ने एक्स पर लिखा, ‘टेस्ट क्रिकेट में चरित्र, सब्र और मेंटल टफनेस की जरूरत होती है जो हमारे लड़कों ने दिखाई है. सोनल दिनुशा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए खास सलाम.’

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बाएं हाथ के बल्लेबाज दिनुशा ने सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) में दूसरे टेस्ट में अकेले ही इंडिया की जीत की कोशिश को नाकाम कर दिया. गुरुवार को ड्रॉ के रूप में समाप्त हुए टेस्ट में दिनुशा ने दोनों पारियों में शतक लगाया था. दिनुशा ने चार पारियों में 420 रन बनाए, इसमें तीन शतक शामिल हैं.

इस युवा बल्लेबाज ने छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए गाले में खेले गए पहले टेस्ट की दोनों पारियों में 100 और 84 रन बनाए थे. कोलंबो में टेस्ट की दोनों पारियों में दिनुशा ने 103 और नाबाद 133 रन बनाए थे. कोलंबो टेस्ट की दूसरी पारी में दिनुशा की 264 गेंदों पर खेली गई नाबाद 133 रन की पारी ने ही श्रीलंका की हार टाली थी और मैच ड्रॉ रहा था. दिनुशा प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे.

सोनल दिनुशा श्रीलंका के चौथे और कुल 5वें क्रिकेटर हैं, जिन्होंने छठे या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया. दिनुशा अरविंद डी सिल्वा (दो बार), कुमार संगकारा (दो बार), दलीप मेंडिस, असंका गुरुसिंहा, तिलकरत्ने दिलशान, धनंजय डी सिल्वा और कामिंडू मेंडिस के बाद टेस्ट की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले श्रीलंका के आठवें बल्लेबाज भी बन गए.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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