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IND vs SL: श्रीलंका में कैसे चमकी मानव सुथार की बॉलिंग, लेफ्टआर्म स्पिनर ने खोल दिया राज

श्रीलंका के खिलाफ पहली बार टेस्ट मैच खेलने उतरे मानव सुथार के करियर का यह दूसरा ही टेस्ट था और उन्होंने 10 विकेट झटककर खेल के एक्सपर्ट्स को भी प्रभावित किया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 20, 2026, 3:35 PM IST
Manav Suthar
मानव सुथार @Instagram

श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम ने गॉल टेस्ट में 165 रनों से जीत अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. टीम इस जीत में बैटिंग विभाग से देवदत्त पडीक्कल (167 & 44) और बॉलिंग में 10 विकेट लेने वाले मानव सुथार का अहम रोल रहा. इस 24 वर्षीय युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर ने इस उम्दा प्रदर्शन पर कहा कि वह इस दौरे पर आने से पहले कूकाबुरा की गेंद से प्रैक्टिस कर रहे थे, जो यहां उनके खूब काम आई.

बता दें भारत में टेस्ट क्रिकेट के लिए एसजी गेंद का इस्तेमाल होता है, जबकि श्रीलंका अपने घर में कूकाबूरा की गेंद से खेलता है. ऐसे में सुथार पहले से ही इस गेंद के साथ अपना तालमेल बनाने में जुट गए थे. बीसीसीआई द्वारा साझा एक वीडियो में सुथार ने कहा, ‘अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के मैच के बाद कूकाबुरा गेंद के साथ तालमेल बिठाने पर ध्यान दिया था. घर और नेट्स दोनों पर इसी गेंद के साथ अभ्यास में काफी समय बिताया था. इसका फायदा पहले टेस्ट में हुआ. हम दस दिन पहले श्रीलंका आए थे. इससे माहौल के साथ तालमेल बिठाने और कूकाबुरा गेंद से खेलने में बहुत मदद मिली. मुझे तालमेल बिठाने का समय मिला.’

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सुथार ने कहा, ‘मैं क्रिकेट को बहुत गंभीरता से लेता हूं, जब मैं अभ्यास करने जाता हूं तो मेरा ध्यान हर दिन बेहतर होने पर होता है. मैं जितना हो सके उतना अभ्यास करता हूं. अफगानिस्तान मैच के बाद मेरा ध्यान जल्द से जल्द तालमेल बिठाने पर था. मैंने कूकाबुरा गेंद के साथ बहुत अभ्यास किया. यह बहुत जरूरी था.’

रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव से हुई बातचीत पर सुथार ने कहा, ‘हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हम कितने सब्र से खेल सकते हैं. हम जानते थे कि नए बल्लेबाज के लिए इस विकेट पर खेलना मुश्किल होगा.’

अपने प्रदर्शन से जुड़े सवाल पर सुथार ने कहा, ‘सबसे जरूरी बात यह है कि हमने मैच जीता. मैं इससे बहुत खुश हूं. मैं बहुत खुश हूं कि टीम की जीत में अच्छा प्रदर्शन कर पाया. जीतना सबसे अच्छी बात है.’

सुथार ने कहा, ‘जीत के साथ सीरीज शुरू करना एक टीम के तौर पर हमारे लिए सकारात्मक है. इससे बहुत मदद मिलती है. जीतना सबको अच्छा लगता है.’

(एजेंसी: आईएएनएस)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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