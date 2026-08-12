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India vs Sri Lanka: टीम इंडिया में लौटे सरफराज खान, पूर्व क्रिकेटर की सलाह- कड़वी यादों को भूल जाएं

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद सरफराज खान को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था. वह बाहर होने की वजहें तलाश रहे थे लेकिन इसका कहीं से कोई जवाब नहीं मिला था. करीब डेढ़ साल बाद टीम मैनेजमेंट को उनकी याद आई है.

Written by: Arun Kumar
Published: August 12, 2026, 11:58 AM IST
Sarfaraz Khan India
सरफराज खान की टीम इंडिया में वापसी @Instagram
  • ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से टीम से बाहर थे सरफराज खान
  • ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी खेलने को नहीं मिला था कोई टेस्ट
  • साई सुदर्शन के अनफिट होने के चलते टीम इंडिया में वापसी
  • पूर्व क्रिकेटर की सरफराज को सलाह- बीती बातें भूलकर मौका भुनाओ

मुंबई के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सरफराज खान (Sarfaraz Khan) की रूठी किस्मत फिर से जाग गई है. आखिरकार उनकी भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हो गई है. 28 वर्षीय यह बल्लेबाज साल 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जगह मिली थी लेकिन यहां उन्हें किसी भी टेस्ट में खेलने का मौका नहीं मिला और दौरा खत्म होने के बाद उन्हें भारतीय टीम से हटा दिया गया. उस वक्त खबरें थीं कि इस युवा बल्लेबाज ने शायद ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर लीक की थीं, जिससे टीम के हेड कोच गौतम गंभीर नाराज थे. इसके बाद चयनकर्ताओं ने उनके टीम में चयन पर विचार करना छोड़ दिया था.

साई सुदर्शन की जगह मिला मौका

इस बार भारतीय टीम का चयन श्रीलंका दौरे के लिए हुआ था तो भी दाएं हाथ के इस सॉलिड मिडल ऑर्डर बल्लेबाज के लिए टीम में जगह नहीं थी. इस बीच दौरे की शुरुआत से पहले साई सुदर्शन को लेकर जब यह खबर आई कि वह अनफिट हैं और इस दौरे का हिस्सा नहीं बन पाएंगे तो सरफराज की वापसी का रास्ता खुल गया.

और पढ़ें: श्रीलंका दौरे पर भारत के लिए बुरी खबर- शुभमन गिल की उंगली में लगी चोट, वॉर्मअप मैच के पहले दिन मैदान से बाहर

पूर्व क्रिकेटर ने सरफराज खान को दी सलाह

सिलेक्शन कमेटी ने साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया है. 28 वर्षीय इस बल्लेबाज की वापसी के बाद टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने उन्हें सलाह दी है कि पिछली बार जो भी हुआ था, वह उन बीती बातों को भूलकर आगे बढ़े. उन्हें फिर से भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला है.

मोहम्मद कैफ बोले- उस शख्स को सेल्यूट

भारतीय टीम में सरफराज की वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में उन्होंने कहा, ‘जिसने भी निर्णय लेने वालों को इस बात के लिए राजी किया, चाहे ये बीसीसीआई हो, या फिर सिलेक्टर्स हों, कोच हों या फिर कप्तान. उसे मैं इस फैसले के लिए सेल्यूट करता हूं. क्योंकि श्रीलंका में स्पिन फ्रेंडली पिचें होती हैं और वह स्पिन को बहुत बेहतर खेलता है और वहां भारत की जीत में भूमिका निभा सकता है, जिसने भी ये लाइनें कही हों (सरफराज की वापसी की.) उसे सेल्यूट करता हूं.’

भारतीय क्रिकेट की जीत जरूरी

इसके बाद कैफ ने इस मिडल ऑर्डर बल्लेबाज को सलाह देते हुए कहा, ‘भूल जाओ अतीत में जो भी हुआ. भारतीय क्रिकेट इसके चलते मुश्किल में नहीं आनी चाहिए. वे निर्णय लो, जो भारतीय टीम की जीत तय करें, लगातार बढ़ते रहो और लगातार दबदबा बनाने की ओर आगे बढ़ो… तो जिसने भी यह निर्णय लिया हो, मेरा पहला रिएक्शन उसे बधाई देना होगा क्योंकि किसी को तो उसका नाम लाना ही था.’

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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