IND vs SL: भारत के खिलाफ मैच में काली पट्टी बांधकर उतरे श्रीलंकाई क्रिकेटर, आखिर क्या है मामला?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ विश्व कप मैच के दौरान अपने ‘दिग्गज प्रशंसक’ पर्सी अबेसेकेरा (Percy Abeysekera) को श्रद्धांजलि दी और वे बांह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे. अबेसेकेरा का हाल ही में 87 साल की उम्र में लंबी बीमा के बाद निधन हो गया. प्रशंसकों और क्रिकेट जगत में वह ‘अंकल पर्सी’ के नाम से मशहूर थे. वह दुनिया भर के क्रिकेट मैदानों पर श्रीलंका की टीम की हौसला अफजाई करते नजर आते थे.

Alsp read: VIDEO: श्रीलंका के खिलाफ शतक से चूके शुभमन गिल, सारा तेंदुलकर का रिएक्शन हुआ वायरल

अपने रंग-बिरंगे कपड़ों से पहचाने जाने वाले पर्सी ने 1979 विश्व कप से श्रीलंका टीम की हौसला अफजाई के लिए दौरे करने शुरू किए और तब से उन्हें लगभग सभी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंटों में देखा गया. वह हालांकि खराब सेहत के कारण मौजूदा विश्व कप के लिए भारत नहीं आए.

Sri Lankan players to wear black-arm bands

Sri Lanka players will wear black armbands during today’s game vs. India to pay tribute to the late Percy Abeysekera, the legendary cheerleader.

Abeysekera was an integral part of the game of cricket in Sri Lanka and did play a… pic.twitter.com/O8e1b3OpsE

— Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) November 2, 2023