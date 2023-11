Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Sl Virat Kohli Misses Century Fans Heartbroken Again On Social Media

IND vs SL: विराट कोहली सेंचुरी से चूके, सोशल मीडिया पर फैंस का फिर टूटा दिल

वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली तीसरी बार शतक के करीब पहुंचने के बाद आउट हो गए, कोहली के शतक से चूकने पर फैंस काफी निराश हो गए.

PIC- ICC

विराट कोहली का वर्ल्ड कप 2023 में बल्ला जमकर बोल रहा है. श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में विराट कोहली ने एक बार फिर धमाकेदार पारी खेली लेकिन शतक से चूक गए. कोहली अपने शतक से 12 रन दूर रह गए. इस तरह एक बार फिर वह सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर सके. कोहली 88 रन के निजी स्कोर पर दिलशान मधुशंका का शिकार बने. कोहली के शतक से चूकने पर फैंस को काफी निराशा हुआ और सोशल मीडिया पर विराट कोहली व सेंचुरी ट्रेंड करने लगा. एक तरफ जहां कुछ लोग विराट कोहली को अनलकी बता रहे हैं तो कुछ लोग उनकी आलोचन कर रहे हैं.

Virat kohli missed his well deserved century pic.twitter.com/f27ovdwU4A — Pulkit (@pulkit5Dx) November 2, 2023

इस वर्ल्ड कप में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब कोहली शतक के करीब पहुंचकर आउट हुए हैं. इससे पहले वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 रन के स्कोर पर आउट हुए थे.

विराट कोहली की सेंचुरी मिस होने पर एक पाकिस्तानी फैन ने भी निराशा जाहिर की.

Virat Kohli After Missing the Century in Dressing Room

He Looks So Disappointed For Missing it, and as a Pakistani me Too #INDvsSL #ViratKohli #INDvsSL pic.twitter.com/qW6dTcBj7o — Zain (@Zain23564014323) November 2, 2023

Virat Missed 3 Century •Australia – 85

•New Zealand -95

•Srilanka – 88 Would Have Been 51 Century By Now#ViratKohli pic.twitter.com/tdh75UyyyJ — Varun Chaudhary❤️ (@imvarun2023) November 2, 2023

He missed out 49th ODI century just for 12 runs sad moment for all Virat fans

But some 80s are bigger than ton,so chin up King Kohli#INDvsSL #ViratKohli #CWC23 pic.twitter.com/IgwQmqASxv — (@RakshTweets7278) November 2, 2023

इस मैच से पहले कोहली के नाम इस साल 966 रन थे. वह 94 गेंद में 88 रन बनाकर आउट हुए. श्रीलंका के खिलाफ मैच में 11 ओवर में महीश तीक्षणा के खिलाफ एक रन लेकर कोहली ने मौजूदा वर्ष में 23 मैचों में 1000 रन के आंकड़े को छुआ. तेंदुलकर ने साल 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003 और 2007 में वनडे क्रिकेट में 1000 रन से अधिक बनाये थे जबकि कोहली ने 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 और 2023 में इस उपलब्धि को अपने नाम किया.