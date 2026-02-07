By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs USA- सूर्यकुमार यादव बने टीम इंडिया के 'अंगद', भारत को USA पर दिलाई धांसू जीत
टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में अमेरिका के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी. लेकिन एक छोर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अंगद की तरह अपना पांव गाड़ दिया.
T20 World Cup 2026- India Beat USA By 29 Runs Match Report: T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जीत से अपने अभियान की शुरुआत की है. उसने अमेरिका को 29 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की है. अमेरिका ने भारतीय बल्लेबाजी को चांद-तारे दिखा दिए थे. लेकिन सूर्यकुमार यादव ने उसकी लाज बचा ली. उन्होंने भारत की लड़खड़ाई पारी को अंत तक संभाले रखा और मौका ताड़कर तेजी से रन भी बनाए. भारतीय कप्तान ने 49 बॉल की पारी में नाबाद 84 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे.
पावरप्ले में भारत ने गंवाए 3 विकेट
भारत की शुरुआत बहुत ही खराब रही जब अभिषेक शर्मा (0) खाता भी नहीं खोल पाए. भारत ने पावरप्ले में ही 4 विकेट गंवा दिए थे, जबकि वह बोर्ड पर सिर्फ 46 रन ही जोड़ पाया था. इस बीच एक छोर पर सूर्यकुमार यादव पहुंच चुके थे और उन्होंने अपने छोर पर अंगद की तरह पांव गाढ़ दिया, जिसे अमेरिकी गेंदबाज अंत तक उखाड़ नहीं पाए. नंबर 4 पर बैटिंग पर उतरे सूर्यकुमार के सामने से एक-एक कर बल्लेबाज पवेलियन लौट रहे थे और भारतीय टीम रनों के लिए जूझ रही थी. इस बीच ईशान किशन (20) और तिलक वर्मा (25) को पावरप्ले में ही अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन दोनों ही इसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए. ये दोनों भी पावरप्ले में ही आउट हो गए.
शेडली वैन शाल्कविक ने तोड़ी भारत की कमर
भारत की असली कमर उसके सीनियर तेज गेंदबाज शेडली वैन शाल्कविक (Shadley van Schalkwyk) ने तोड़ी थी, जब उन्होंने पावरप्ले के एक ही ओवर में 3 विकेट निकाल दिए. उन्होंने यहां ईशान, तिलक और शिवम दुबे को अपना शिकार बनाया. इस गेंदबाज ने 4 ओवर में 25 रन देकर कुल 4 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा हरमीत सिंह (2/26), मोहम्मद मोहसिन (1/16) और अली खान (1/13) ने भी विकेट झटके.
इस बीच भारत सिर्फ 72 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था. 5 रन बाद हार्दिक पांड्या (5) भी पवेलियन लौट गए. इसके बाद अक्षर पटेल (14) ने सूर्या के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी की.
अंगद की तरह अपना पांव गाढ़कर खड़े रहे सूर्या
अक्षर 17वें ओवर में अपने कप्तान का साथ छोड़ गए. इसके बाद अंतिम 2 ओवर में सूर्या ने स्ट्राइक को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखा और तेजी से रन जुटाने की कोशिश की. उन्होंने पारी के आखिरी ओवर में सौरभ नेत्रवल्कर को 21 रन ठोककर भारत को 161 रनों के दमदार स्कोर तक पहुंचाया. एक समय इस मैच में भारत का 130 रनों तक पहुंचना भी मुश्किल दिख रहा था. लेकिन सूर्यकु्मार यादव ने इस मैच में जान फूंक दी.
रन चेज में अमेरिका को शुरुआत से ही मुश्किल
162 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी अमेरिका को शुरुआत से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उसने पावरप्ले में ही अपने 2 विकेट गंवा दिए. चौथे ओवर की शुरुआ1त तक वह 13 रन पर 3 झटके खा चुका था. पावरप्ले में उसकी टीम सिर्फ 31 रन ही बना पाई.
मिलिंद संजय ने बनाई मैच की सबसे बड़ी साझेदारी
हालांकि इसके बाद मिलिंद कुमार (34) और संजय कृष्णमूर्ति (37) ने चौथे विकेट के लिए मैच की सबसे बड़ी साझेदारी निभाई. दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 58 रन जोड़े. वरुण चक्रवर्ती ने मिलिंद को स्टंप कर यह साझेदारी को तोड़ा. USA दबाव में घिर गई थी वह 15 ओवर में 98 रन ही बनाए थे.
हैट्रिक से चूके अक्षर पटेल
इस स्कोर पर अक्षर पटेल ने लगातार 2 गेंदों पर संजय कृष्णमूर्ति और हरमीत सिंह को आउट कर उसके दो करारे झटके दिए. अक्षर यहां हैट्रिक से चूक गए लेकिन वह भारत को जीत की ओर ले जाने में भूमिका निभाई. अमेरिका ने पारी की अंतिम गेंद पर अपना 8वां विकेट गंवाया, जबकि बोर्ड पर वह 132 रन ही जुटा पाई. भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल को 2-2 और वरुण चक्रवर्ती को एक विकेट मिला.
