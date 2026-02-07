IND vs USA: कौन हैं शेडली वैन शाल्कविक, जिसने एक ही ओवर में 3 झटके देकर तोड़ी भारत की कमर

Hindi Cricket Hindi

T20 वर्ल्ड कप में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. पावरप्ले में उसने कुल 4 विकेट गंवा दिए, जबकि वह सिर्फ 46 रन ही जोड़ पाई. इनमें से 3 विकेट उसने एक ही ओवर में गंवाए.

शेडली वैन शाल्कविक, USA के गेंदबाज @PTI

IND vs USA T20 World Cup 2026 Match- Who is Shadley van Schalkwyk: टी20 वर्ल्ड कप में खिबात जीतने का सपना लेकर उतरी भारतीय टीम संयुक्त राज्य अमेरीका (USA) के खिलाफ संघर्ष करती दिख रही है. इस फॉर्मेट में अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए पहचान बना चुकी भारतीय टीम को यहां अमेरिकी गेंदबाजों ने अपने जाल में जकड़ लिया. भारत ने पावरप्ले में 4 विकेट गंवाकर 46 रन ही बनाए. इस दौरान उसने शेडली वैन शाल्कविक के एक ही ओवर में तीन-तीन बल्लेबाजों के विकेट खो दिए.

शेडली वैन शाल्कविक ने तोड़ी भारत की कमर

शेडली वैन शाल्कविक (Shadley van Schalkwyk) का यह दूसरा ही ओवर था, पहले ओवर में उन्होंने 8 रन खर्च किए थे. 5 ओवर बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 44 रन ही था. यहां से भारतीय बल्लेबाज इस ओवर की धुनाई करने की योजनाओं में थे. लेकिन शाल्कविक की सूझबूझ भरी गेंदों ने पासा ही पलट दिया.

पहला विकेट- ईशान किशन

5.2 ओवर- ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन आउट हुए. ईशान मिड ऑफ के ऊपर से चौका निकालना चाह रहे थे. लेकिन मिलिंद कुमार ने कैच लपककर उनके इरादों पर पानी फेर दिया.

दूसरा विकेट- तिलक वर्मा

5.5 ओवर- नए बल्लेबाज कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहली गेंद को संभलकर खेला और दूसरी गेंद पर सिंगल दौड़कर स्ट्राइक तिलक वर्मा को दे दी. तिलक वर्मा अब अंतिम 2 गेंद पर पावरप्ले में कमाल करने के मूड में थे. लेकिन उन्होंने मोनांक पटेल के हाथ में शॉट खेल दिया. तिलक मिड विकेट की ऊपर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. लेकिन गेंद के अतिरिक्त उछाल ने उन्हें चूक करने पर मजबूर कर दिया. वह शॉट संभाल नहीं पाए गेंद खड़ी हो गई, जहां कप्तान मोनांक पटेल तैनात थे और उनके हाथ में एक आसान सा कैच.

तीसरा विकेट- शिवम दुबे

5.6 ओवर- शिवम दुबे इस मैच में पहली ही गेंद का सामना करने आए थे. लेकिन वह भी यहां चौका या छक्का जड़कर स्कोरबोर्ड पर रन लगाना चाहते थे. लेकिन शेडली वैन शाल्कविक शायद उनके इरादे भांप चुके थे और उन्होंने गेंद को स्लो फेंका. शिवम यहां पुल शॉट खेलने के मूड में थे, जब उन्हें गेंद की स्पीड का अहसास हुआ तो उन्होंने इरादा बदलने की कोशिश की. इस बीच गेंद बल्ला छू गई. बॉल बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए शॉर्ट फाइन लेग की ओर चली गई. यहां तैनात सौरभ नेत्रवाल्कर ने कैच लपककर अमेरिका को चौथी कामयाबी दिला दी.

कौन हैं शेडली वैन शाल्कविक (Shadley van Schalkwyk)

शेडली वैन शाल्कविक साउथ अफ्रीकी मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने क्रिकेट की शुरुआत साउथ अफ्रीका में ही की थी. साउथ अफ्रीका में उनकी स्कूलिंग व्येनबर्ग हाई स्कूल से हुई, जहां से जैक्स कालिस और एलन लैम्ब जैसे दिग्गज क्रिकेटर निकले हैं. वह स्कूल टाइम से ही साउथ अफ्रीका की क्रिकेट का भविष्य दिखने लगे थे और उन्होंने 2006 में स्कूल टीम की ओर से पाकिस्तान का दौरा किया था. बाद में उन्होंने वेस्टर्न प्रोविन्स (साउथ अफ्रीका) की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. लेकिन 2019 तक जब इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी बात नहीं बन पाई तो वह अमेरिका की ओर मूव कर गई. इसके बाद अमेरिकी क्रिकेट में उन्होंने जगह बनाने की सोची और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी वह अमेरिकी टीम का हिस्सा थे.

