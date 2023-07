IND vs WI: पहले वनडे में संजू सैमसन को नहीं दिया मौका, टीम सिलेक्शन पर भड़के फैन्स

वेस्टइंडीज दौरे पर गई टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद गुरुवार से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत कर दी है. सीरीज के पहले मैच में उम्मीद थी कि यहां ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के न होने से संजू सैमसन (Sanju Samson) विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पहली पसंद होंगे. लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने यहां एक बार फिर सभी कौ चौंका दिया.

संजू को प्लेइंग XI का हिस्सा न बनाकर ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) को चुना गया है, जबकि भारतीय टीम के पास रोहित शर्मा और शुभमन गिल के रूप में दो ओपनर पहले से ही मौजूद हैं. इस मैच में बंगाल के युवा तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को वनडे फॉर्मेट में डेब्यू का मौका मिला है.

लेकिन जैसे फैन्स ने टॉस के बाद भारतीय टीम का प्लेइंग XI देखा तो वह उसने संजू सैमसन का नाम न देखकर भड़क गए. फैन्स के साथ-साथ एक्सपर्ट्स को भी उम्मीद थी कि वनडे सीरीज में संजू टीम की पहली पसंद होंगे. क्योंकि वह मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और उन्होंने यहां टीम इंडिया में भी मौका मिलने पर खुद को साबित करने की कोशिश की है. इसके अलावा टीम में दूसरे विकेटकीपर के रूप में जो विकल्प है, वह ईशान किशन हैं, जो ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं.

लेकिन रोहित शर्मा और टीम इंडिया मैनेजमेंट ने यहां सभी को चौंकाने की तैयारी पहली ही कर ली थी. उन्होंने ईशान किशन को बतौर मिडल ऑर्डर बल्लेबाज आजमाने का फैसला किया. इसके पीछे तर्क हो सकता है कि ईशान किशन चूंकि एक लेफ्टहैंडर बल्लेबाज हैं और भारतीय टीम के पास टॉप 5 या 6 स्थानों तक कोई भी लेफ्टहैंडर बल्लेबाज नहीं है. टीम के पास लेफ्टहैंडर बल्लेबाज के रूप में रवींद्र जडेजा जरूर मौजूद हैं लेकिन वह निचले क्रम में बैटिंग पर आते हैं. ऐसे में ईशान को वरीयता मिली.

लेकिन फैन्स इससे नाराज थे. उन्होंने टीम के इस फैसले के खिलाफ टि्वटर पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई. एक फैन ने लिखा, ‘संजू के लिए रास्त खत्म. यह तय है कि वह कोई ICC टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे. वह वर्ल्ड कप के लिए योजनाओं से बाहर हैं और अगले साल वह बतौर विकेटकीपर जीतेश को चुनेंगे और ईशान पहले विकेटकीपर होंगे और संजू को कहा जाएगा कि वह वनडे में होंगे. उनके लिए दिल दुखता है. बीसीसीआई मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एक और वर्ल्ड कप 100 फीसदी बर्बाद होने वाला है.’