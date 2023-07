IND vs WI 1st test Day 2: जायसवाल और रोहित ने ठोकी सेंचुरी; TEA तक भारत 245/2, अब तक 95 रन की बढ़त

IND Vs WI 1st Test Day 2 TEA: वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका में खेले जा रहे पहले टेस्ट में टीम इंडिया की स्थिति काफी मजबूत है. वेस्टइंडीज को उसकी पहली पारी में 150 रन पर समेटने के बाद भारत ने दूसरे दिन गुरुवार को चायकाल तक अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 245 रन का स्कोर बना लिया है. भारत को अब तक 95 रनों की बढ़त हासिल हो चुकी है. टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक जमाया.

चायकाल के समय यशस्वी जायसवाल 244 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 116 रन और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चार रन बनाकर नाबाद लौटे. कप्तान रोहित शर्मा 103 और नंबर-3 पर बैटिंग करने आए शुभमन गिल 6 रन बनाकर आउट हुए. जायसवाल और रोहित ने पहले विकेट के लिए 229 रनों की साझेदारी की.

डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बने जायसवाल

इससे पहले, भारत ने लंच के बाद बिना किसी नुकसान के 146 रन से आगे खेलना शुरू किया. कप्तान रोहित ने अपनी पारी को 68 जबकि जायसवाल ने 62 रन से आगे खेलना शुरू किया. 21 साल के जायसवाल ने संभलकर खेलते हुए अपने डेब्यू टेस्ट में ही शानदार शतक जड़ दिया. यशस्‍वी तीसरे भारतीय ओपनर बने, जिन्होंने अपने टेस्‍ट डेब्‍यू पर शतक लगाया है. जयसवाल से पहले शिखर धवन और पृथ्वी शॉ यह कारनामा कर चुके हैं.

वह टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए शतक बनाने वाले 15वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. जयसवाल ने 69.1 ओवर में अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 215 गेंदों पर 11 चौकों के सहारे अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक ठोका. जयसवाल से पहले शिखर धवन और पृथ्वी शॉ यह कारनामा कर चुके हैं. शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने भारत में यह कारनामा किया था जबकि जयसवाल ने भारत से बाहर यह कमाल किया है.