IND Vs WI 1st Test Day 1 TEA: अश्विन के 700 इंटरनेशनल विकेट पूरे, टी तक वेस्टइंडीज 137/8

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला डोमिनिका के विंडसर पार्क ( Windsor Park, Dominica) में खेला जा रहा है. मैच के पहले ही दिन बुधवार को भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए दूसरे सेशन में मेजबान टीम के 8 विकेट आउट कर दिए हैं.

टी के समय वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 137 रन तक अपने 8 विकेट गंवा दिए हैं. चायकाल के समय रहकीम कॉर्नवाल 16 गेंदों पर एक चौके की मदद से 8 और केमार रोच खाता खोले बिना नाबाद लौटे. भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने अब तक चार विकेट चटकाए हैं.

इससे पहले, वेस्टइंडीज ने लंच के बाद 4 विकेट पर 68 रन से आगे खेलना शुरू किया और दूसरे सेशन में भी चार विकेट गंवा दिए. लंच के समय नाबाद 13 रन बनाकर लौटने वाले एलिक अथानाज 99 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 47 रन बनाकर आउट हुए. उनके अलावा जॉशुआ डासिल्वा (2), जेसन होल्डर (18) और अल्ज़ारी जोसेफ (4) कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए. जर्मेन ब्लैकवुड 34 गेंदों पर एक चौके के सहारे 14 रन बनाकर आउट हुए. मोहम्मद सिराज ने जर्मेन ब्लैकवुड को शानदार कैच लपका.

अश्विन ने 700 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए

अश्विन ने पहली पारी में अब तक चार विकेट चटकाए हैं और इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 700 विकेट भी पूरे कर लिए हैं. अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक लेने के मामले में साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

अश्विन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है. कुंबले ने 403 मैचों में 956 विकेट झटके हैं.