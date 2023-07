IND vs WI- वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए की टीम घोषित, दो नए चेहरों को जगह

वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 12 जुलाई से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी 13 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में विंडीज क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ताओं ने लेफ्टहैंडर किर्क मैकेंजी और एलिक अथानाजे के रूप में दो नए चेहरों को भी टीम में शामिल किया है, जबकि ऑलराउंडर रहकीम कॉर्नवाल ने टीम में वापसी की है. चयन समिति ने दो मैचों की सीरीज के पहले मैच के लिए शुक्रवार को 13 सदस्यीय टीम का चयन किया. इसके अलावा दो रिजर्व खिलाड़ियों को भी चुना है.

मैकेंजी और अथानाजे ने वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं और उन्हें टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिल सकता है. कॉर्नवाल ने अपना अंतिम टेस्ट मैच नवंबर 2021 में खेला था. उनके अलावा बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन को भी टीम में लिया गया है. वारिकन जिंबाब्वे का दौरा करने वाली टीम का हिस्सा थे लेकिन वह फरवरी में साउथ अफ्रीका का दौरा करने वाली टीम में शामिल नहीं थे. उन्होंने अब तक 13 टेस्ट मैच खेले हैं.