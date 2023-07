IND vs WI 1st test: वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, जयसवाल-ईशान किशन ने किया डेब्यू

भारतीय क्रिकेट टीम आज यानी के बुधवार से वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए मैदान पर उतर रही है. पहला टेस्ट मैच डोमिनिका के विंडसर पार्क ( Windsor Park, Roseau, Dominica) में खेला जा रहा है. वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

भारत की ओर से ईशान किशन और यशस्वी जयसवाल डोमिनिका टेस्ट से अपना डेब्यू कर रहे हैं और वह वो टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे जबकि शुबमन गिल ने नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) की जगह ली है. भारतीय टीम 12 साल बाद डोमिनिका लौटी है. भारतीय टीम पिछली बार यहां धोनी की कप्तानी में खेली थी और वो मैच ड्रॉ रहा था.

वेस्टइंडीज के लिए एलिक अथानजे अपने टेस्ट करियर का आगाज कर रहे हैं.

बीसीसीआई ने यशस्वी और इशान को टेस्ट डेब्यू की बधाई दी है. बीसीसीआई ने फोटोज पोस्ट करते हुए लिखा, “यशस्वी जयसवाल और इशान किशन को बधाई, जो Team India के लिए टेस्ट डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.”