IND vs WI 3rd ODI: वेस्टइंडीज का टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला, कोहली-रोहित फिर प्लेइंग XI से बाहर

IND vs WI 3rd ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जा रहा है. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. नियमित कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली तीसरे वनडे में भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं. हार्दिक पांड्या ही तीसरे मैच में भी टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

भारतीय टीम इस मैच में दो बदलाव के साथ उतर रही है. उमरान मलिक और अक्षर पटेल की जगह टीम में रुतुराज गायकवाड़ और जयदेव उनादकट को मौका दिया गया है. वेस्टइंडीज की टीम ने इस मैच के लिए कोई बदलाव नहीं किया है.

भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और जयदेव उनादकट को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. भारतीय टीम ने पहला वनडे जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन वेस्टइंडीज ने दूसरा मुकाबला जीतकर 1-1 की बराबरी हासिल कर ली.