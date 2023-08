VIDEO- 'सेल्फिश' हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के साथ कर दी घटिया हरकत, गुस्साए फैंस को याद आए MS Dhoni

प्रोविडेंस (गयाना): भारत ने तीसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज (IND vs WI) को सात विकेट से हराकर सीरीज जीतने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. मंगलवार को प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए मैच में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की 44 गेंद में 83 रन की ताबड़तोड़ पारी के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज का चारों खाने चित कर दिया. सूर्यकुमार ने 10 चौके और चार छक्के जड़े जबकि तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने 37 गेंद में चार चौके और एक छक्का की मदद से 49 रन बनाकर नाबाद लौटे. तिलक के पास इस सीरीज में अपना लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा करने का मौका था, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने ऐसा होने नहीं दिया. तिलक वर्मा की फिफ्टी पूरी न होने देने के लिए फैंस हार्दिक को कसूरवार ठहरा रहे हैं.

हार्दिक उस समय बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे जब भारत को जीत के लिए 37 रनों की दरकार थी और उसके पास सात ओवर शेष थे. इसके बाद भारत को 14 गेंदों पर केवल दो रन चाहिए था और उस समय हार्दिक स्ट्राइक पर थे. वह चाहते तो दो गेंद खेलकर या फिर सिंगल लेकर तिलक को स्ट्राइक पर ले आते और तिलक अपना अर्धशतक पूरा कर लेता. लेकिन भारतीय कप्तान हार्दिक ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया और उसने रोवमैन पॉवेल की गेंद पर लॉंग ऑफ से ऊपर से छ्क्का लगाकर 13 गेंद पहले ही भारत को सात विकेट से जीत दिला दी.

हार्दिक की हरकत पर भड़के फैंस

हार्दिक की इस हरकत पर फैंस भड़के हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूर्जस जमकर भारतीय कप्तान को लताड़ लगा रहे हैं. पांड्या के विनिंग शॉट पर फैंस को खुश होनी चाहिए, लेकिन वे इस बार भारतीय कप्तान को जमकर कोस रहे हैं. यूजर्स हार्दिक को ‘सेलफिश’ यानी के स्वार्थी कप्तान बता रहे हैं. प्रशंसक अब हार्दिक की तुलना पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्यों धोनी अपने आप में एक महान कप्तान हैं.

फैंस को याद आए एमएस धोनी

मैच के बाद हार्दिक को लेकर यूजर्स सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स भी शेयर कर रहे हैं और उन्हें सेलफिश बता रहे हैं. कुछ फैंस ने तो हार्दिक की इस हरकत की तुलना भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2014 टी20 विश्व कप सेमीफाइनल से की है, जहां धोनी ने विराट कोहली के लिए अपने निस्वार्थ भाव दिखाया था.

उस मैच में एमएस धोनी अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर थे, जब टीम इंडिया को सात गेंदों पर सिर्फ एक रन की जरूरत थी. इसके बाद धोनी ने गेंद को डिफेंड किया और विराट कोहली को इशारा करके कहा कि आप मैच को फिनिश करो. कोहली उस समय 67(42) पर बल्लेबाजी कर रहे थे.