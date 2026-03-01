  • Hindi
IND vs WI: आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा सोशल मीडिया पर ट्रोल- 2 आसान कैच टपकाने के बाद बैटिंग में भी फ्लॉप

जिम्बाब्वे के खिलाफ 55 रन ठोककर फॉर्म में वापसी के संकेत देने वाले अभिषेक शर्मा एक बार फिर महत्वपूर्ण मैच में सस्ते में आउट होकर लौट गए.

Abhishek Sharam Duck
अभिषेक शर्मा

टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) अपने ऊपर बने प्रेशर से निकल नहीं पा रहे हैं. पिछले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ फिफ्टी जड़ने के बाद उनसे रविवार को उम्मीद थी कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ भी दमदार पारी खेलकर भारत की जीत में भूमिका निभाएंगे लेकिन वह सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने और इससे पहले उन्होंने मैच में 2 आसान कैच भी छोड़े थे. ऐसे खराब परफॉर्मेंस के बाद अभिषेक सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. फैन्स बात कर रहे हैं कि वह दबाव में हैं तो उनके स्थान पर किसी और बल्लेबाज को ही मौका देना बेहतर है.

कई बोल रहे हैं कि लड़के पर ग्लेमर हावी हो गया है और दिमाग 7वें आसमान पर है. इस बीच कई अन्य फैन्स अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि भले वह अभी फॉर्म में नहीं हैं लेकिन वक्त आने पर वह भारत के लिए कमाल कर सकते हैं और उन्हें अभी मौका मिलता रहना चाहिए.

भारत और वेस्टइंडीज दोनों के लिए ही कोलकाता ईडन गार्डेंस में खेले जा रहा यह क्वॉटर फाइनल के नॉकआउट मैच की तरह है. यहां जीतने वाली टीम सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म हो जाएगा.

लेकिन इस महत्वपूर्ण मैच में अभिषेक शुरुआत में ही गलती कर गए. वह मैच की शुरुआत में रोस्टन चेज का आसान सा कैच टपका बैठे. तब चेज सिर्फ 14 रनों पर बैटिंग कर रहे थे और बाद में उन्होंने 40 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने एक कैच रोवमैन पॉवेल का छोड़ दिया, जिसके बाद वह पारी के अंत तक आउट नहीं हुए और उन्होंने जेसन होल्डर (37*) के साथ मिलकर विंडीज की पारी को 200 रनों के करीब लाने में मदद की. पॉवेल ने 19 बॉल में 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे.

