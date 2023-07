VIDEO: अजिंक्य रहाणे को रिपोर्टर ने कहा- इस उम्र में... तो दिखाई नाराजगी, बोले- मैं अभी युवा हूं और...

अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) एक बार फिर टीम इंडिया में अपने चिर-परिचित अंदाज में दिखाई देंगे. करीब डेढ़ साल तक भारतीय टीम से बाहर रहे रहाणे को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC WTC Final 2023) में भारतीय टीम में वापसी का मौका मिला था. भारत इस मैच में भले हार गया लेकिन रहाणे इस मैच में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.

इसके बाद अब एक बार फिर उन्हें भारतीय टीम में उपकप्तान की जिम्मेदारी वापस दी गई है. वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज की शुरुआत से पहले जब वह मीडिया से बात कर रहे थे, तब एक रिपोर्टर ने उन्हें उम्रदराज बता दिया तो इस पर रहाणे ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि वह अभी भी युवा हैं.

इस मौके पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी रहाणे के साथ रिपोर्टर का रोल निभाया और उनसे कई सवाल किए.