Ind Vs Wi Finally Suryakumar Yadav Back In Form And Smashes 83 Runs As India Beat West Indies In 3rd T20i

IND vs WI: आखिरकार चल पड़े सूर्यकुमार यादव, अहम मैच में भारत को दिलाई जीत

सूर्यकुमार यादव वेस्टइंडीज के इस दौरे पर बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे थे. लेकिन आज जब टी20 सीरीज में भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला था, तब सूर्यकुमार यादव ने 83 रन की निर्णायक पारी खेलकर अपना कमाल दिखाया.

वेस्टइंडीज के खिलाफ शॉट खेलते हुए सूर्यकुमार यादव @BCCITwitter

IND vs WI- Surakumar Yadav Back In Form And Smashes Brilliant Fifty: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20I मैच में भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला था. 5 मैचों की इस सीरीज में बने रहने के लिए भारत को यहां जीत दर्ज करनी थी और मेजबान टीम ने भारत के सामने 160 रनों की चुनौती पेश की. नंबर 3 पर बैटिंग पर उतरे सूर्यकुमार पहले ही ओवर में क्रीज पर आ गए थे, जब यशस्वी जायसवाल (1) सस्ते में आउट हो गए. लेकिन सूर्यकुमार ने क्रीज पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्ला चलाया. वह विंडीज के गेंदबाजों को अपनी मनचाही दिशा में खेल रहे थे और उन्होंने 44 बॉल की अपनी पारी में 360 डिग्री का अपना अंदाज दिखाया. इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

भारत ने जल्दी ही शुभमन गिल (6) के रूप में अपना दूसरा विकेट गंवा दिया था. लेकिन सूर्या ने भारतीय टीम पर आज दबाव नहीं बनने दिया. उन्होंने अपनी इस पारी में 10 चौके और 4 छक्के जमाए. उन्होंने तिलक वर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी की. इस पारी के दौरान सूर्यकुमार ने अपने 83 रनों से में 64 रन चौके छक्कों से ही बनाए, जबकि बाकी के 19 रनों के लिए उन्होंने दौड़ लगाई.

सूर्या यहां अपने चौथे टी20 इंटरनेशनल शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन अल्जारी जोसेफ को छक्का जड़ने के प्रयास में वह फाइनल लेग की ओर छक्का जड़ने के लिए बैट घुमा दिया. इस बार गेंद वहां खड़े ब्रैंडन किंग की ओर गई, जिनके हाथ में यह आसान सा कैच एक तोहफे की तरह आया. लेकिन तब तक भारतीय टीम का स्कोर 121 रन हो चुका था. भारत को यहां से 44 बॉल में 39 रन की दरकार और थी, जबकि उसके पास अभी 7 विकेट हाथ में थे.

सूर्या के आउट होने के बाद यहां कप्तान हार्दिक पांड्या तिलक का साथ निभाने आए और उन्होंने बाकी का बचा हुआ काम पूरा किया. इससे पहले सूर्यकुमार यादव इस सीरीज के पहले दो मैच में 21 और 1 रन बना पाए थे. भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर तब लगातार सवाल उठ रहे थे और सूर्यकुमार का न चलना भी इसकी बड़ी वजह था.

बहरहाल अब टीम इंडिया 5 मैचों की इस सीरीज में 1-2 से पीछे है, जबकि सीरीज में अभी 2 मैच खेले जाने वाकी है. आखिरी के दो मैच शनिवार और रविवार को अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे.

