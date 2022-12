भारत के टीम सिलेक्शन से कन्फ्यूज हर्षा भोगले, KL Rahul पर बोली यह बड़ी बात

विकेटकीपर बल्लेबाज को लेकर टीम इंडिया आगामी वनडे वर्ल्ड कप को लेकर क्या सोच रही है. यह क्रिकेट पंडितों के लिए भी अबूझ पहली बनी हुई है. टीम इंडिया ने रविवार से बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज किया है. ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग XI में किसी विशेषज्ञ विकेटकीपर बल्लेबाज को जगह न देकर केएल राहुल को पार्ट टाइम विकेटकीपर के रूप में इस्तेमाल किया है. क्रिकेट एक्सपर्ट्स हर्षा भोगले ने भी भारतीय टीम के इस चयन पर हैरानी जताई है.

आज जब पहले वनडे के लिए भारतीय टीम को मैदान पर उतरना था. इससे पहले बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई कि ऋषभ पंत को टीम से रिलीज कर दिया गया है और वह टेस्ट सीरीज के लिए टीम से जुड़ेंगे. लेकिन उनके किसी रिप्लेसमेंट पर विचार नहीं किया गया है.

हालांकि भारत के पास ईशन किशन के रूप में दूसरा विकेटकीपर मौजूद था. हालांकि वह दुर्भाग्यशाली ही रहे क्योंकि इसके बावजूद उन्हें प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली. रोहित शर्मा ने केएल राहुल को ही यहां विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जगह दी.

So, Rishabh has been released and Samson is in India! And back to KL Rahul to keep wickets when keepers are waiting for an opportunity and Ishan Kishan is there! I am quite confused. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) December 4, 2022

इस पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स हर्षा भोगले ने भी अपनी राय रखी. हर्षा ने टि्वटर पर कहा, ‘तो ऋषभ को टीम से रिलीज कर दिया गया है और क्या संजू सैमसन टीम में हैं! और जब विकेटकीपर खिलाड़ी अपने मौकों को तलाश रहे हैं. वे कीपिंग के लिए केएल राहुल पर वापस लौटे हैं, जबकि ईशान किशन भी वहां मौजूद हैं. मैं इससे काफी कन्फ्यूज हूं.’