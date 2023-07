IND vs WI: पहले मैच में प्लेयर ऑफ दे मैच बने कुलदीप यादव, बताया- बॉलिंग में कहां कर रहे हैं फोकस

वेस्टइंडीज के खिलाफ गुरुवार से शुरू हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की है. भारत ने बारबाडोस में खेले गए इस मैच में मेजबान विंडीज को यहां सिर्फ 114 रनों पर ढेर कर दिया. कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा की जोड़ी ने कुल 7 विकेट अपने नाम किए, जिसमें से कुलदीप ने 4 विकेट झटके. मजेदार बात यह है कि कप्तान रोहित शर्मा कुलदीप को अपने छठे गेंदबाज के तौर पर मौका दिया और उन्होंने यहां सिर्फ 3 ओवर ही फेंके, जिसमें से 2 मेडिन रहे. इन 18 गेंदों में उन्होंने विरोधी टीम के 4 विकेट भी अपने नाम कर लिए, जिसमें सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान शेई होप (43) का भी विकेट शामिल था.

इस लक्ष्य को हासिल करने में भारत ने भी अपने 5 विकेट जरूर गंवाए. लेकिन ईशान किशन की फिफ्टी की बदौलत उसने यह लक्ष्य 23वें ओवर में ही अपने नाम कर लिया. कुलदीप को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लयेर ऑफ द मैच चुना गया. इस अवॉर्ड को लेते हुए उन्होंने पूरी टीम की बॉलिंग यूनिट की जमकर तारीफ की और साथ ही यह भी बताया कि वह इन दिनों अपनी बॉलिंग पर किस चीज पर फोकस कर रहे हैं.