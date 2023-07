IND vs WI- अब यशस्वी जायस्वाल वेस्टइंडीज के गेंदों पर हावी होने की कोशिश करेंगे: पज्ञान ओझा

अपने डेब्यू टेस्ट में शतक जमा चुके यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद 143 रन बनाकर लौटे हैं. अब फैन्स को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद है. अगर वह इस पारी को दोहरे शतक में तब्दील करते हैं तो यह उनके साथ-साथ भारतीय टीम के लिए खास होगा. इस बीच टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर प्रज्ञान ओझा (Pragyan Ojha) ने कहा कि बेशक मैच का दूसरा दिन जायसवाल का दिन था लेकिन अब वह मैच के तीसरे दिन गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश करेंगे.

युवा सलामी बल्लेबाज ने पदार्पण मैच में शानदार शतक जड़ा, जिससे भारत को विंडसर पार्क में मजबूत स्थिति हासिल करने में मदद मिली. भारत ने गुरुवार को पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली और वह जायसवाल ही थे, जिन्होंने नेतृत्व किया. खेल समाप्त होने तक मेहमान टीम 312/2 पर पहुंच गई थी, जिसमें पूर्व कप्तान विराट कोहली के साथ जयसवाल 143 रन बनाकर नाबाद रहे. विराट 36 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं.

इससे पहले, कप्तान रोहित शर्मा ने भी शानदार शतक लगाया और 103 रन पर एलिक अथानाजे की गेंद पर विकेटकीपर जोशुआ दा सिल्वा के हाथों कैच आउट हो गए. शर्मा और जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 229 रन जोड़े.