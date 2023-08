IND vs WI: रवींद्र जडेजा को पूरा यकीन, वेस्टइंडीज से वनडे सीरीज जीतेगी टीम इंडिया

भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) की टीमें मंगलवार को त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेलेगी. फिलहाल यह सीरीज 1-1 से बराबर है और मेजबान टीम यहां सीरीज जीत का पूरा जोर लगाएगी क्योंकि वह भारत के खिलाफ 2006 से कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है, और इस बार उसके पास ऐसा करने का सुनहरा मौका है.

टीम इंडिया भी इस दौरे पर अपने अनुभवी खिलाड़ियों को नहीं आजमा रही है और वह युवाओं के प्रदर्शन पर आगे बढ़ना चाहती है. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा इस सीरीज में इनएक्टिव मोड में ही नजर आए हैं, जो पहले वनडे में बैटिंग से दूर रहे और दूसरे में उन्हें आराम दिया गया.

इस बीच भारतीय टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने कहा कि भले हम विंडीज से एक मैच हार गए हैं लेकिन हम तीसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करेंगे और इसका हमें पूरा यकीन है.

जडेजा ने बीसीसीआई द्वारा जारी एक वीडियो में कहा, ‘हमें पूरा भरोसा है कि हम यहां जीतेंगे और हमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है. हमें मालूम है कि हम एक मैच हार गए हैं लेकिन यह खेल का हिस्सा है. ऐसा हो सकता है और हमें पूरा भरोसा है कि हम यहां शानदार क्रिकेट खेलेंगे और अपना बेस्ट देंगे, जिससे कि यह सीरीज हम अपने नाम कर सकें.’