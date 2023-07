VIDEO: ईशान किशन के बर्थडे पर रोहित शर्मा ने मांगा उल्टा गिफ्ट, बोले- तू हमें गिफ्ट दे

टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी कर रही है. गुरुवार से शुरू होने वाले इस टेस्ट मैच में 25 वर्षीय ईशान किशन (Ishan Kishan) को मौका मिलना तय है. किशन ने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने 20 बॉल खेलकर सिर्फ नाबाद 1 रन ही बनाया. मंगलवार को ईशान ने वेस्टइंडीज में ही अपना 25वां बर्थडे सेलीब्रेट किया तो इस मौके पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी मौज ले ली.

दरअसल जब टीम इंडिया त्रिनाड में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले मैच प्रैक्टिस कर रही थी, तो इस दौरान रोहित शर्मा फुर्सत के पलों में यहां मीडिया से भी बात कर रहे थे. इस मौके पर एक रिपोर्टर ने रोहित शर्मा से सवाल किया कि रोहित आप ईशान किशन को बर्थडे गिफ्ट तो पहले ही दे चुके हैं. पिछले टेस्ट में उनका टेस्ट डेब्यू करा दिया. अब आज जब उनका बर्थडे है तो उन्हें क्या गिफ्ट देंगे?

इसके जवाब में रोहित शर्मा कहते हैं, ‘क्या बर्थडे गिफ्ट! क्या चाहिए भाई तेरे को (तुझे)’ यह सुनकर रोहित के सामने खड़े हुए ईशान किशन भी हंस पड़ते हैं. इसके बाद रोहित शर्मा फिर कहते हैं कि भाई सब कुछ तो है तो फिर क्या चाहिए. इसके बाद रोहित शर्मा कहते हैं कि सभी सोचते हैं मिलकर. इस बारे में टीम से पूछना पड़ेगा और टीम का ही योगदान होगा. बाकी देखते हैं.