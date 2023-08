IND vs WI- भारत की हार से वेंकटेश प्रसाद नाराज, बोले- नहीं दिख रही जीत की भूख

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दो टी20 मैचों में हार का सामना कर चुकी भारतीय टीम के प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई है. इसमें टीम इंडिया के तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद (Venkatesh Prasad) ने भी निराशा जताते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में जीत की भूख नहीं दिख रही है. इसके साथ ही उन्होंने युवा कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी सवाल खड़े किए हैं.

इस दौरे पर गई भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज में अपना कब्जा जमाया लेकिन अब वह 5 मैचों की टी20 सीरीज में पहले दो मैच हारकर 0-2 से पीछे है. भारत ने दोनों मैच अपनी गलतियों से गंवाए हैं, जिसमें टीम के बल्लेबाज अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाए.

टीम के इस लचर प्रदर्शन के बाद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने टीम के प्रयास को ‘बहुत सामान्य’ बताया और कहा कि टीम में जीत की भूख नजर नहीं आती.

वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट किया, ‘टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद औसतन रहा है. इसे नजरअंदाज करने का कोई मतलब नहीं है. 2007 टी20 वर्ल्ड कप के बाद, आईपीएल शुरू हुआ और हमने तब से 7 प्रयासों में टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है. महज 1 बार फाइनल में जगह बनाई, क्योंकि टीम में अब जीतने की भूख और जज्बा नजर नहीं आता.’