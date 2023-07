IND vs WI: पहले वनडे के लिए वसीम जाफर ने चुनी भारत की प्लेइंग XI, युवा ओपनर बाहर

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने बारबाडोस में वेस्टइंडीज के खिलाफ आज यानी के गुरुवार को होने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का चयन किया है. जाफर ने अपनी प्लेइंग इलेवन से दोनों युवा सलामी बल्लेबाजों रुतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन को बाहर कर दिया है.

45 वर्षीय वसीम जाफर ने इसके बजाय विकेटकीपर संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल किया है. वह चाहते हैं कि केरल के इस क्रिकेटर को लगातार प्लेइंग इलेवन में मौका दिया जाए टीम इंडिया एशिया कप 2023 के लिए तैयारी कर रही है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीतने के बाद भारत की नजरें अब तीन मैचों की वनडे सीरीज जीतने पर लगी हुई है. सीरीज के पहले दोनों वनडे बारबाडोस में जबकि तीसरा और अंतिम वनडे त्रिनिदाद में खेला जाएगा.

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले भारत के पास अब सिर्फ केवल 12 वनडे मैच ही बचे हैं. इसलिए भले ही वेस्टइंडीज – जो विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में असफल रहा है – तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है. ऐसे में यह सीरीज संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव और उमरान मलिक जैसे खिलाड़ियों के लिए टीम में अपनी जगह बनाने का अच्छा मौका है.

पूर्व सलामी बल्लेबाज ने पहले वनडे के लिए ट्वीट कर अपनी टीम का चयन किया है. उन्होंने ओपनिंग में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल को जगह दी है. वहीं, तीसरे नंबर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और फिर चौथे नंबर पर सैमसन को रखा है. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पांचवें नंबर पर जगह दी है. उन्होंने मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक को तेज गेंदबाजी के रूप में चुना है. लेकिन सिराज पहले ही वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं.