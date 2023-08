IND vs WI: वेस्टइंडीज ने किया टी20 टीम का ऐलान, 5 मैचों की सीरीज में होगी कड़ी टक्कर

भारत के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. इस बार वेस्टइंडीज ने इस सीरीज के लिए एक शानदार टीम कॉम्बिनेशन मैदान पर उतारा है. टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिक्सअप किया गया है, जिससे टी20 क्रिकेट में माहिर यह टीम मजबूत दिख रही है. दूसरी ओर भारतीय टीम हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से आजमाया नहीं जा रहा है. ऐसे में यह सीरीज रोमांचक होगी, इसकी पूरी गारंटी दिख रही है.

विंडीज ने अपनी इस टीम में वनडे टीम के कप्तान शाई होप, बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर और तेज गेंदबाज ओशाने थॉमस को जगह दी है. शाई होप पिछले फरवरी 2022 से, जबकि ओशाने थॉमस दिसंबर 2021 से इस फॉर्मेट में वेस्टइंडीज का हिस्सा नहीं थे. लेकिन इस बार बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को चुनकर साल 2024 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया है.