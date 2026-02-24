Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Zim Axar Patel Getting Ready For Do And Die Match Against Zimbabwe

IND vs ZIM: करो या मरो मैच में अक्षर पटेल के वापसी उम्मीद, मैच से पहले नेट में जमकर बहा रहे पसीना

टीम इंडिया के उपकप्तान अक्षर पटेल जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के लिए खुद को तैयार करने में जुटे हैं. वह पिछले दो मैचों से प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं हैं.

अक्षर पटेल @BCCI/x

T20 वर्ल्ड कप में पहले 3 मैच खेलने के बाद टीम के समीकरणों के चलते बेंच पर बैठे अक्षर पटेल की सुपर 8 राउंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ वापसी हो सकती है. इस कड़ी में टीम के इस उपकप्तान खिलाड़ी ने चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ गुरुवार को होने वाले मैच से पहले मंगलवार को नेट सत्र पर अच्छा-खासा समय बिताया. उन्होंने नेट सेशन के दौरान करीब 30 मिनट तक अपनी बॉलिंग को धार देने की कोशिश की. भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो मैच खेलना है, जिसमें अक्षर को प्लेइंग XI में आने की उम्मीद है. अक्षर ने इस बार टी20 वर्ल्ड कप के शुरुआती तीनों मैचों में 2-2 विकेट अपने नाम किए थे. हालांकि बल्ले से उन्होंने पहले मैच में 14 रन बनाने के बाद लगातार दो 0 बनाए.

अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में वॉशिंगटन सुंदर को अक्षर पर तरजीह दी गई थी. क्रिकेट के नजरिए से यह कोई गलत विचार नहीं था क्योंकि टीम मैनेजमेंट पावर प्ले में साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के दो आक्रामक बल्लेबाजों क्विंटन डिकॉक और रेयान रिकेल्टन के खिलाफ वॉशिंगटन की ऑफ स्पिन का इस्तेमाल करना चाहता था.

लेकिन भारत की यह रणनीति कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने डिकॉक और रिकेल्टन को जल्दी आउट कर दिया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन रन की हार ने भारत के लिए बचे हुए 2 सुपर आठ मैच को जीतना अनिवार्य बना दिया है और इसमें से पहला मैच गुरुवार को यहां जिम्बाब्वे के खिलाफ होगा.

जिम्बाब्वे के भी शीर्ष क्रम में बाएं हाथ के दो बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज ताडी मारुमानी और चौथे नंबर पर रेयान बर्ल हैं. तो क्या वॉशिंगटन प्लेइंग XI में अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे या अक्षर की वापसी होगी.

रिंकू सिंह के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वॉशिंगटन को हटाए बिना अक्षर को खिलाया जा सकता है. भारत में पास हालांकि कुलदीप यादव को भी टीम में शामिल करने का विकल्प है. अक्षर सुपर आठ और उसके बाद के मुकाबलों के लिए चुने जाने के दावेदार हैं क्योंकि वह स्टंप्स को निशाना बनाने की अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं.

उन्हें अब तक तीन मैच में 12.16 के औसत और 6.63 की इकोनॉमी से छह विकेट लिए हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के लिए चेपक की पिच लाल और काले रंग के मिश्रण वाली होने की उम्मीद ,है जिसमें काले रंग की मिट्टी अधिक होगी जो बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने की आजादी देगी. ऐसी स्थिति में अक्षर की अहमियत बढ़ जाती है.

यहां तक ​​कि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी कहा था कि टीम का चयन पूरी तरह से आंकड़ों पर नहीं बल्कि खिलाड़ी की अहमियत पर आधारित होता है. उन्होंने कहा था, ‘हम औसत और आंकड़े नहीं देखते. हम देखते हैं कि उस स्थान पर कौन अधिक अच्छा कर सकता है. अक्षर ने बहुत अच्छा किया है. लोग हमेशा इसके बारे में बात करते रहेंगे लेकिन मुझे लगता है कि हम भविष्य में भी इसी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं.’

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

