IND vs ZIM: भारत को जीत दिलाने वाले हार्दिक पांड्या ने बताया- बैटिंग में कहां कर रहे थे भूल और क्या किया सुधार

पांड्या ने कहा कि वह इन दिनों बहुत ताकत से बैट घुमा रहे थे, जबकि छक्के जड़ने का काम वह अपनी टाइमिंग पर भरोसा रखकर भी बखूबी कर सकते हैं.

Hardik Pandya vs ZIM
हार्दिक पांड्या @BCCI/x

Hardik Pandya on His Batting After India Beating  Zimbabwe in T20 World Cup Super 8: भारत ने सुपर 8 के अपने दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 72 रनों से पटखनी देकर सेमीफाइनल की ओर अपनी उम्मीदें बढ़ा दी हैं. अब उसे रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो मैच में भिड़ना है, जो दोनों टीमों के लिए नॉकआउट की तरह होगा. भारत की ओर से इस मैच मं 23 बॉल में नाबाद 50 रनों की बेहतरीन पारी खेलने वाले हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, जिन्होंने फिफ्टी जमाने के बाद 3 ओवर की बॉलिंग भी की और उन्होंने सिर्फ 21 रन ही खर्च किए. मैच के बाद अपनी परफॉर्मेंस पर बात करने आए हार्दिक ने यहां बताया कि उन्होंने इस मैच में अपनी बैटिंग में क्या खास बदलाव किए थे.

पांड्या ने 23 बॉल की इस पारी में 4 छक्कों और 2 चौके भी जमाए. उन्होंने तिलक वर्मा (44*) के साथ 31 गेंदों में 84 रन की अटूट साझेदारी की. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने 4 विकेट खोकर 256 रन बनाए. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर सिर्फ 184 रन ही बना सकी.

मैच जीतने के बाद हार्दिक पंड्या ने अपनी ताबड़तोड़ पारी को लेकर कहा, ‘मैं बहुत खुश हूं. 23 गेंदों में 50 सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उस स्थिति में मुझे खुद को दोबारा आंकना पड़ता है. मुझे लगा कि मैं ज्यादा जोर से मारने की कोशिश कर रहा था. मैच के दौरान अहसास हुआ कि मैं टाइमिंग पर भरोसा रखकर भी छक्के लगा सकता हूं. मेरे लिए यह लय बनाए रखने वाला अच्छा मैच रहा, क्योंकि पिछले कुछ मैचों में मैं वो नहीं कर पा रहा था जो चाहता था. इसलिए मैं संतुष्ट हूं.’

गुरुवार को खेले गए पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की जीत भारत के लिए बेहद जरूरी थी. जब पांड्या से पूछा गया कि क्या वह साउथ अफ्रीका-वेस्टइंडीज के बीच मैच पर नजर बनाए हुए थे, तो उन्होंने कहा, ‘हां, हम सब उस मैच पर नजर रखे हुए थे. लेकिन अब बात अच्छा क्रिकेट खेलने के साथ अपने स्किल सेट पर भरोसा रखने की, दबाव को झेलने की और अपना बेस्ट देने की है. साउथ अफ्रीका-वेस्टइंडीज का मैच खत्म होने के बाद हमारा पूरा फोकस अपने खेल पर था. यह हमारा मैच है और हमें इसी पर ध्यान देना है.’

जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के दौरान पंड्या ने 3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 21 रन दिए. अपनी किफायती बॉलिंग को लेकर पांड्या ने कहा, ‘काफी अच्छा लगा. मुझे नई गेंद से गेंदबाजी करना पसंद है, उसमें स्विंग मिलता है. भगवान की कृपा है कि मेरे पास इन-स्विंग और आउट-स्विंग दोनों का हुनर है. इससे विकेट लेने का मौका मिलता है और बल्लेबाज के लिए भी चुनौती होती है. मैं इससे संतुष्ट हूं.’

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

